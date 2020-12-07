У Львові продовжують ремонтувати та замінювати водопроводи. Тому 7 грудня через заплановані роботи вимкнуть воду у деяких будинках Личаківського, Залізничного, Галицького та Франківського районів.

Причина відключення води – ремонтні роботи на вулицях Шафарика, Кричевського, Княжій, Вашингтона та Рівній. Водопостачання планують відновити до 14:45. Про це повідомила пресслужба "Львівводоканалу". Цікаво Вулицю Личаківську у Львові відкрили для проїзду: фото Де вимкнуть воду в Личаківському районі з 12:00 до 14:00 вулиця Шафарика – всі будинки;

вулиця Вашингтона – всі будинки ;

вулиця Пасіки Галицькі – всі будинки ;

вулиця Пасічна – будинок № 102 . Де вимкнуть воду в Залізничному районі з 10:15 до 14:15 вулиця Кричевського – будинки № 3 – 46. Де вимкнуть воду в Галицькому районі з 11:45 до 14:45 вулиця Барвінських – всі будинки;

вулиця Довбуша – всі будинки;

вулиця Княжа – всі будинки;

вулиця Кривоноса – всі будинки;

вулиця Липківського – всі будинки. Де вимкнуть воду в Франківському районі з 11:45 до 13:45 вулиця Рівна – будинки № 15, 21, 23. Зверніть увагу! Про інші планові та аварійні відключення можна дізнатись на сайті "Львівводоканалу".