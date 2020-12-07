Львіводоканал ремонтує комунукації: де не буде води 7 грудня
У Львові продовжують ремонтувати та замінювати водопроводи. Тому 7 грудня через заплановані роботи вимкнуть воду у деяких будинках Личаківського, Залізничного, Галицького та Франківського районів.
Причина відключення води – ремонтні роботи на вулицях Шафарика, Кричевського, Княжій, Вашингтона та Рівній. Водопостачання планують відновити до 14:45. Про це повідомила пресслужба "Львівводоканалу".
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Де вимкнуть воду в Личаківському районі з 12:00 до 14:00
- вулиця Шафарика – всі будинки;
- вулиця Вашингтона – всі будинки;
- вулиця Пасіки Галицькі – всі будинки;
- вулиця Пасічна – будинок № 102.
Де вимкнуть воду в Залізничному районі з 10:15 до 14:15
- вулиця Кричевського – будинки № 3 – 46.
Де вимкнуть воду в Галицькому районі з 11:45 до 14:45
- вулиця Барвінських – всі будинки;
- вулиця Довбуша – всі будинки;
- вулиця Княжа – всі будинки;
- вулиця Кривоноса – всі будинки;
- вулиця Липківського – всі будинки.
Де вимкнуть воду в Франківському районі з 11:45 до 13:45
- вулиця Рівна – будинки № 15, 21, 23.
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