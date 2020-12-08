Ремонтуватимуть вулицю Бандери: де у Львові не буде води 8 грудня
У зв'язку з ремонтом вулиці Степана Бандери у Львові 8 грудня тимчасово вимкнуть воду у деяких будинках двох районів міста. Без водопостачання залишаться мешканці Франківського та Залізничного районів.
Причина відключення води – продовження реконструкції дороги на вулиці Степана Бандери. Водопостачання планують відновити до 19:00. Про це повідомила пресслужба "Львівводоканалу".
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На яких вулицях вимкнуть воду з 9:00 до 19:00
- Архітекторська – всі будинки;
- Глибока – всі будинки;
- Єфремова – будинки № 20 – 32, 1 – 37;
- Карпінського – всі будинки;
- Київська – всі будинки;
- Коновальця – будинки № 4 – 20, 1 – 23;
- Новий Світ – всі будинки;
- Русових – всі будинки;
- Бандери – всі будинки;
- Японська – всі будинки.
На яких вулицях буде вода з пониженим тиском з 9:00 до 19:00
- Антоновича – всі будинки;
- Бібліотечна – всі будинки;
- Брюлова – всі будинки;
- Вербицького – всі будинки;
- Дорошенка – всі будинки;
- Здоров’я – всі будинки;
- Богуна – всі будинки;
- Київська – всі будинки;
- Кольберга – всі будинки;
- Коновальця – від будинків №25 і №22 до кінця вулиці;
- Нечуя-Левицького – всі будинки;
- Чупринки – всі будинки.
Після завершення ремонтних робіт співробітники "Львівводоканалу" промиватимуть вуличну водопровідну мережу. У цей час ймовірне тимчасове забруднення води іржею, що змивається з внутрішніх стінок водопроводів.
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