У зв'язку з ремонтом вулиці Степана Бандери у Львові 8 грудня тимчасово вимкнуть воду у деяких будинках двох районів міста. Без водопостачання залишаться мешканці Франківського та Залізничного районів.

Причина відключення води – продовження реконструкції дороги на вулиці Степана Бандери. Водопостачання планують відновити до 19:00. Про це повідомила пресслужба "Львівводоканалу". Цікаво "Львівобленерго" ремонтуватиме електромережі: де у Львові не буде світла 8 грудня На яких вулицях вимкнуть воду з 9:00 до 19:00 Архітекторська – всі будинки;

Глибока – всі будинки;

Єфремова – будинки № 20 – 32, 1 – 37;

Карпінського – всі будинки;

Київська – всі будинки;

Коновальця – будинки № 4 – 20, 1 – 23;

Новий Світ – всі будинки;

Русових – всі будинки;

Бандери – всі будинки;

Японська – всі будинки. На яких вулицях буде вода з пониженим тиском з 9:00 до 19:00 Антоновича – всі будинки;

Бібліотечна – всі будинки;

Брюлова – всі будинки;

Вербицького – всі будинки;

Дорошенка – всі будинки;

Здоров’я – всі будинки;

Богуна – всі будинки;

Київська – всі будинки;

Кольберга – всі будинки;

Коновальця – від будинків №25 і №22 до кінця вулиці;

Нечуя-Левицького – всі будинки;

Чупринки – всі будинки. Після завершення ремонтних робіт співробітники "Львівводоканалу" промиватимуть вуличну водопровідну мережу. У цей час ймовірне тимчасове забруднення води іржею, що змивається з внутрішніх стінок водопроводів. Зверніть увагу! Про інші планові та аварійні відключення води можна дізнатись на сайті "Львівводоканалу".