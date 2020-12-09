"Львівводоканал" ремонтуватиме водопроводи: де у Львові не буде води 9 грудня
У зв'язку з плановим ремонтом комунікацій у Львові 9 грудня тимчасово вимкнуть воду у деяких будинках двох районів міста. Без водопостачання залишаться мешканці Личаківського та Франківського районів.
Причина відключення води – ремонтні роботи на вулицях Вашингтона та Єфремова. Водопостачання планують відновити до 17:00. Про це повідомила пресслужба "Львівводоканалу".
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Де не буде води у Личаківському районі з 10:00 до 17:00
- вулиця Вашингтона – всі будинки;
- вулиця Шафарика – всі будинки;
- вулиця Пасічна – будинок № 98.
Де не буде води у Франківському районі з 10:00 до 17:00
- вулиця Єфремова – всі будинки;
- вулиця Колесси – всі будинки;
- вулиця Антоновича – всі будинки;
- вулиця Богуна – Всі будинки;
- вулиця Венеціанова – всі будинки;
- вулиця Вербицького – всі будинки;
- вулиця Глибока – всі будинки;
- вулиця Грабовського – всі будинки;
- вулиця Драгоманова – всі будинки;
- вулиця Жуковського – всі будинки;
- вулиця Здоров’я – всі будинки;
- вулиця Кастелівка – всі будинки;
- вулиця Кольберга – всі будинки;
- вулиця Коновальця – всі будинки;
- вулиця Котляревського – всі будинки;
- вулиця Лукіяновича – всі будинки;
- вулиця Мельника – всі будинки;
- вулиця Метрологічна – всі будинки;
- вулиця Нечуя-Левицького – всі будинки;
- вулиця Новий Світ – всі будинки;
- вулиця Русових – всі будинки;
- вулиця Старицького – всі будинки;
- вулиця Федьковича – всі будинки;
- вулиця Шептицьких – всі будинки;
- вулиця Японська – всі будинки.
Після завершення ремонтних робіт співробітники "Львівводоканалу" промиватимуть вуличну водопровідну мережу. У цей час ймовірне тимчасове забруднення води іржею, що змивається з внутрішніх стінок водопроводів.
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