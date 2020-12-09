У зв'язку з плановим ремонтом комунікацій у Львові 9 грудня тимчасово вимкнуть воду у деяких будинках двох районів міста. Без водопостачання залишаться мешканці Личаківського та Франківського районів.

Причина відключення води – ремонтні роботи на вулицях Вашингтона та Єфремова. Водопостачання планують відновити до 17:00. Про це повідомила пресслужба "Львівводоканалу". Цікаво Ремонтуватимуть електромережі: де у Львові не буде світла 9 грудня Де не буде води у Личаківському районі з 10:00 до 17:00 вулиця Вашингтона – всі будинки;

вулиця Шафарика – всі будинки;

вулиця Пасічна – будинок № 98 . Де не буде води у Франківському районі з 10:00 до 17:00 вулиця Єфремова – всі будинки;

вулиця Колесси – всі будинки;

вулиця Антоновича – всі будинки;

вулиця Богуна – Всі будинки;

вулиця Венеціанова – всі будинки;

вулиця Вербицького – всі будинки;

вулиця Глибока – всі будинки;

вулиця Грабовського – всі будинки;

вулиця Драгоманова – всі будинки;

вулиця Жуковського – всі будинки;

вулиця Здоров’я – всі будинки;

вулиця Кастелівка – всі будинки;

вулиця Кольберга – всі будинки;

вулиця Коновальця – всі будинки;

вулиця Котляревського – всі будинки;

вулиця Лукіяновича – всі будинки;

вулиця Мельника – всі будинки;

вулиця Метрологічна – всі будинки;

вулиця Нечуя-Левицького – всі будинки;

вулиця Новий Світ – всі будинки;

вулиця Русових – всі будинки;

вулиця Старицького – всі будинки;

вулиця Федьковича – всі будинки;

вулиця Шептицьких – всі будинки;

вулиця Японська – всі будинки. Після завершення ремонтних робіт співробітники "Львівводоканалу" промиватимуть вуличну водопровідну мережу. У цей час ймовірне тимчасове забруднення води іржею, що змивається з внутрішніх стінок водопроводів. Зверніть увагу! Інформацію щодо інших планових та аварійних відключень води у Львові можна дізнатись на сайті "Львівводоканалу".