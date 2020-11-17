У Львові люди з підозрою на коронавірус можуть здати тест безкоштовно у трьох медзакладах. Проте львів'яни, які їдуть у відпустку, здаватимуть ПЛР-тестування за гроші.

Через збільшення в Україні кількості хворих на COVID-19 зростає кількість людей, які хочуть протестуватись на цю хворобу. У Львові щодня роблять 550 – 1200 безкоштовних тестів на коронавірус, повідомляє 24 канал.

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Де у Львові можна безкоштовно пройти ПЛР-тестування на коронавірус

У 2 лабораторіях Львівського обласного лабораторного центру на вулиці Круп'ярській. Щопонеділка лабораторія працює з 9:00 до 18:00, а з вівторка по п’ятницю – з 9:00 до 17:00.

на вулиці Круп'ярській. Щопонеділка лабораторія працює з 9:00 до 18:00, а з вівторка по п’ятницю – з 9:00 до 17:00. У лабораторії лікарні швидкої меддопомоги Львова . Тут ПЛР-тест на виявлення коронавірусу роблять пацієнтам цього медзакладу та першої й восьмої міських лікарень. Лікарня швидкої допомоги розташована на вулиці Миколайчука. Вона працює цілодобово.

. Тут ПЛР-тест на виявлення коронавірусу роблять пацієнтам цього медзакладу та першої й восьмої міських лікарень. Лікарня швидкої допомоги розташована на вулиці Миколайчука. Вона працює цілодобово. У лабораторії науково-дослідного інституту Львівського медуніверситету можна зробити як безкоштовний, так і платний ПЛР-тест. Лабораторія розташована на вулиці Зеленій. Вона працює з понеділка по п'ятницю.

Хто може зробити ПЛР-тест безкоштовно

Безкоштовне ПЛР-тестування проводять пацієнтам з підозрою на коронавірус. Його роблять двічі – перше проводять перед госпіталізацією, а друге – після виписки хворого з лікарні.

Також безкоштовний ПЛР-тест може здати люди, які контактували з хворим на COVID-19 та ті, які потребують планової операції. Водночас такий тест роблять усім пацієнтам у стаціонарах.

Безкоштовне ПЛР-тестування можна пройти лише після скерування сімейного лікаря.

Своєю чергою, люди, які їдуть відпочивати за кордон та не мають симптомів коронавірусу, повинні платити за ПЛР-тестування з власної кишені.

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Скільки коштує ПЛР-тест на коронавірус у приватних лабораторіях

У приватних лабораторіях ПЛР-тести коштують від 1,5 тисячі гривень. Результати найдешевшого тесту надійдуть за 3 – 4 дні. Якщо людині потрібен терміновий тест, їй доведеться заплатити від 2,1 тисячі гривень. Тоді результат буде готовий впродовж дня.

Якщо у приватній лабораторії ПЛР-тест виявить у пацієнта коронавірус, про це повідомлять Львівський обласний лабораторний центр. Там дані про нову людину з коронавірусом внесуть до Єдиного реєстру хворих на COVID-19 у Львівській області.



Як підготуватися до ПЛР-тестування / Інфографіка 24 каналу