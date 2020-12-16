"Львівобленерго" продовжує ремонтувати електромережі. Тому 17 грудня деякі будинки залишаться без електроенергії у Галицькому, Шевченківському та Франківському районах.

Причина відключення світла – проведення ремонтних робіт. Електропостачання планують відновити до 17:00. Про це повідомили на сайті "Львівобленерго".

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На яких вулицях вимкнуть світло у Галицькому районі з 9:00 до 13:00

Кубійовича – будинки № 31, 33;

Тютюнників – будинки № 28, 31, 33, 43, 45, 47, 49, 51, 53.

На яких вулицях вимкнуть світло у Франківському районі з 8:00 до 17:00

Грабянки – будинок № 28;

Кобилиці – будинки № 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 13А, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 32;

Маївського – будинок № 14;

Молдавська – будинки № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6А, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 13А, 13Б, 15, 15А, 15Б, 16, 17А, 17В, 19, 21, 22, 23А, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 31А, 33, 33А, 34, 35, 36, 37, 39, 40, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 76, 86;

Молдавська Бічна – будинки № 11А, 11Б, 15А.

На яких вулицях вимкнуть світло у Шевченківському районі з 10:00 до 17:00

Заводська – будинки № 3, 5, 9, 11, 13, 15, 17, 19;

Лобачевського – будинок № 19.

Зверніть увагу! Інформацію про інші планові відключення світла у Львові можна переглянути на сайті "Львівобленерго".