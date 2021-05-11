Причина відключення світла – проведення ремонтних робіт. Електропостачання планують відновити до 18:00.
Цікаво Через прорив на теплотрасі частина Львова залишилась без гарячої води: адреси
Де не буде світла у Франківському районі з 9:00 до 17:00
- вулиця Княгині Ольги – будинки № 5а, 5б, 5в, 5г, 5д, 5з, 5є, 5к;
- вулиця Куликівська – будинки № 18а, 18б, 52.
Де не буде світла у Шевченківському районі з 9:00 до 17:00
- вулиця Паньківського – будинки № 61, 63;
- вулиця Хвильового – будинки № 42, 46, 48, 52;
- проспект Чорновола – будинок № 95;
- вулиця Творча – будинок № 38;
- вулиця Купальська – будинок № 4;
- вулиця Степового – будинок № 4;
- вулиця Ільмова – будинки № 9, 11;
- вулиця Плугова – будинки № 2а, 5, 7;
- вулиця Мазепи – будинки № 27, 29;
- вулиця Миколайчука – будинки № 2, 4а.
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Де не буде світла у Личаківському районі з 9:00 до 17:00
- вулиця Ольжича – всі будинки;
- вулиця Олеся – будинки № 25в, 25д.
Де не буде світла у Винниках з 9:00 до 18:00
- вулиця Кільцева – частково;
- вулиця Проста – всі будинки;
- вулиця Лисика – всі будинки.