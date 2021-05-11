Низка вулиць у Львові та Винниках 11 травня залишиться без світла: адреси

11 травня 2021 , 09:58
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Джерело:

Гаряча лінія "Львівобленерго"

Фахівці "Львівобленерго" 11 травня проводитимуть ремонтні роботи. Тож понад 20 вулиць у Львові та Винниках тимчасово залишаться без світла.

Причина відключення світла – проведення ремонтних робіт. Електропостачання планують відновити до 18:00.

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Де не буде світла у Франківському районі з 9:00 до 17:00

  • вулиця Княгині Ольги – будинки № 5а, 5б, 5в, 5г, 5д, 5з, 5є, 5к;
  • вулиця Куликівська – будинки № 18а, 18б, 52.

Де не буде світла у Шевченківському районі з 9:00 до 17:00

  • вулиця Паньківського – будинки № 61, 63;
  • вулиця Хвильового – будинки № 42, 46, 48, 52;
  • проспект Чорновола – будинок № 95;
  • вулиця Творча – будинок № 38;
  • вулиця Купальська – будинок № 4;
  • вулиця Степового – будинок № 4;
  • вулиця Ільмова – будинки № 9, 11;
  • вулиця Плугова – будинки № 2а, 5, 7;
  • вулиця Мазепи – будинки № 27, 29;
  • вулиця Миколайчука – будинки № 2, 4а.

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Де не буде світла у Личаківському районі з 9:00 до 17:00

  • вулиця Ольжича – всі будинки;
  • вулиця Олеся – будинки № 25в, 25д.

Де не буде світла у Винниках з 9:00 до 18:00

  • вулиця Кільцева – частково;
  • вулиця Проста – всі будинки;
  • вулиця Лисика – всі будинки.
Зверніть увагу! Дізнатись інформацію про інші відключення світла у Львові можна на сайті "Львівобленерго".
Автор: Ольга Котів