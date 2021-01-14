У Львові продовжують збирати та утилізувати люмінесцентні й енергоощадні лампи, ртутні термометри та батарейки. Львів'яни можуть здати свої небезпечні відходи у мобільні пункти збору – екобуси.

Послуги зі збирання, перевезення, зберігання, оброблення й утилізації небезпечних відходів надає ДП "Боднарівка". Львів'яни можуть здати лампи, термометри та батарейки безкоштовно. Про це повідомила пресслужба Львівської міськради.

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Як та де можна здати небезпечні відходи

Безкоштовно здати небезпечні відходи можуть лише жителі Львова, Винник, Брюховичів та Рудно. Здавати їх потрібно у безпечній тарі та в обмеженій кількості: лампи – до 10 штук, термометри – до 5 штук, батарейки – до 10 кілограмів.

Графік стоянок екобусів у січні 2021 року: