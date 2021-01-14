Де у Львові можна здати на утилізацію батарейки та термометри: графік зупинок екобусів у січні
У Львові продовжують збирати та утилізувати люмінесцентні й енергоощадні лампи, ртутні термометри та батарейки. Львів'яни можуть здати свої небезпечні відходи у мобільні пункти збору – екобуси.
Послуги зі збирання, перевезення, зберігання, оброблення й утилізації небезпечних відходів надає ДП "Боднарівка". Львів'яни можуть здати лампи, термометри та батарейки безкоштовно. Про це повідомила пресслужба Львівської міськради.
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Як та де можна здати небезпечні відходи
Безкоштовно здати небезпечні відходи можуть лише жителі Львова, Винник, Брюховичів та Рудно. Здавати їх потрібно у безпечній тарі та в обмеженій кількості: лампи – до 10 штук, термометри – до 5 штук, батарейки – до 10 кілограмів.
Графік стоянок екобусів у січні 2021 року:
- 15 січня 10:00 – 13:00 – Торговий центр "BAM", вулиця Наукова, 35а;
- 15 січня 10:00 – 13:00 – Торговий центр "Скриня", вулиця Городоцька, 179;
- 15 січня 14:00 – 17:00 – Торговий центр "BAM", проспект Червоної Калини, 62;
- 15 січня 14:00 – 17:00 – Личаківська райадміністрація, вулиця Левицького, 67;
- 16 січня 10:00 – 13:00 – Супермаркет "Наш край", вулиця Пасічна, 42;
- 16 січня 10:00 – 13:00 – Супермаркет "Вопак", вулиця Широка, 66;
- 16 січня 14:00 – 17:00 – Львівська міська рада, площа Ринок, 1;
- 16 січня 14:00 – 17:00 – Супермаркет "Арсен", вулиця Зелена, 147;
- 20 січня 14:00 – 17:00 – Супермаркет "Рукавичка", Рудно, вулиця Огієнка, 4;
- 22 січня 10:00 – 13:00 – Магазин "Титан", проспект Червоної Калини, 109;
- 22 січня 10:00 – 13:00 – Торговий центр "BAM", вулиця Богдана Хмельницького, 214;
- 22 січня 14:00 – 17:00 – біля магазину "Фокстрот", вулиця Княгині Ольги, 106;
- 22 січня 14:00 – 17:00 – Торговий центр "Семицвіт", вулиця Шевченка, 60;
- 23 січня 10:00 – 13:00 – Торговий центр "Будинок меблів", вулиця Любінська, 92;
- 23 січня 10:00 – 11:00 – Супермаркет "АТБ", вулиця Величковського, 1;
- 23 січня 11:10 – 13:00 – Торговий центр "BAM" вул. Т. Шевченка, 358;
- 29 січня 10:00 – 13:00 – ТВК "Південний", вулиця Виговського, 102;
- 29 січня 10:00 – 13:00 – Супермаркет "Арсен", проспект Чорновола, 93;
- 29 січня 14:00 – 17:00 – Магазин "Шанс", Винники, вулиця Франка, 53;
- 29 січня 14:00 – 17:00 – Навпроти "Ощадбанку" № 76, Рудно, вулиця Володимира Великого, 3б;
- 30 січня 10:00 – 13:00 – Торговий центр "АТБ", Винники, вулиця Івасюка, 2;
- 30 січня 10:00 – 13:00 – Відділення "Нової пошти" № 1, Брюховичі, вулиця Сухомлинського, 10.
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