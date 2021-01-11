Із завершенням різдвяних та новорічних свят у Львові запрацюють мобільні пункти збору ялинок. Саме тут львів'яни зможуть здати вже непотрібних лісових красунь на утилізацію.

Всього у Львові буде 6 мобільних пунктів прийому ялинок. Проте львів'яни також можуть здати дерева в ЛКП "Зелений Львів". Про це повідомила пресслужба Львівської міськради.

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Де у Львові можна здати ялинку на утилізацію

У Львові з 11:00 до 15:00 25 – 26 січня мобільні пункти збору ялинок можна буде знайти за такими адресами:

вулиця Замарстинівська, 167а;

вулиця Володимира Великого, 14а (вхід в кінотеатр "Сокіл", що у парку "Горіховий Гай");

вулиця Виговського, 34 (Залізнична райадміністрація);

вулиця Шафарика, 15 (вхід в лісопарк "Погулянка");

проспект Чорновола, 93 (на площі перед ТЦ "Арсен");

вулиця Хоткевича (вхід в парк Святого Івана Павла II Папи Римського, поблизу церкви Різдва Пресвятої Богородиці).

Також використані ялинки щоденно можна здати на утилізацію в ЛКП "Зелений Львів", що на вулиці Замарстинівській, 167а. Усі зібрані ялинки використовуватимуть як вторсировину.

Зверніть увагу! 20 та 27 січня до 14:00 львів'яни зможуть залишити непотрібні ялинки біля контейнерних майданчиків, щоб ШРП могли зібрати та передати їх на утилізацію.