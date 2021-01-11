Де у Львові здати ялинку на утилізацію: адреси пунктів прийому
Із завершенням різдвяних та новорічних свят у Львові запрацюють мобільні пункти збору ялинок. Саме тут львів'яни зможуть здати вже непотрібних лісових красунь на утилізацію.
Всього у Львові буде 6 мобільних пунктів прийому ялинок. Проте львів'яни також можуть здати дерева в ЛКП "Зелений Львів". Про це повідомила пресслужба Львівської міськради.
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Де у Львові можна здати ялинку на утилізацію
У Львові з 11:00 до 15:00 25 – 26 січня мобільні пункти збору ялинок можна буде знайти за такими адресами:
- вулиця Замарстинівська, 167а;
- вулиця Володимира Великого, 14а (вхід в кінотеатр "Сокіл", що у парку "Горіховий Гай");
- вулиця Виговського, 34 (Залізнична райадміністрація);
- вулиця Шафарика, 15 (вхід в лісопарк "Погулянка");
- проспект Чорновола, 93 (на площі перед ТЦ "Арсен");
- вулиця Хоткевича (вхід в парк Святого Івана Павла II Папи Римського, поблизу церкви Різдва Пресвятої Богородиці).
Також використані ялинки щоденно можна здати на утилізацію в ЛКП "Зелений Львів", що на вулиці Замарстинівській, 167а. Усі зібрані ялинки використовуватимуть як вторсировину.
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