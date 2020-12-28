"Львівобленерго" продовжує проводити планові ремонти електромереж. Тому 29 грудня на низці вулиць Галицького, Залізничного, Сихівського, Личаківського та Шевченківського районів Львова у деяких будинках тимчасово вимкнуть світло.

Причина відключення світла – проведення ремонтних робіт. Електропостачання планують відновити до 17:00. Про це повідомили на сайті "Львівобленерго". Цікаво Штормовий вітер та мокрий сніг: прогноз погоди у Львові та області на 29 грудня Де не буде світла у Галицькому районі з 8:00 до 17:00 вулиця Франка – будинки № 2, 4, 6. Де не буде світла у Залізничному районі з 8:00 до 17:00 вулиця Коновальця – будинок № 68;

вулиця Шухевича – будинки № 3, 3а;

вулиця Яворницького – будинок № 14. Де не буде світла у Личаківському районі з 8:00 до 17:00 вулиця Богомольця – будинки № 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9а, 10, 11а, 15;

вулиця Кльоновича – будинки № 3, 4, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 16, 18;

вулиця Левицького – будинки № 15, 15а;

вулиця Пекарська – будинок № 2;

вулиця Франка – будинки № 3, 7, 9, 11, 13, 15, 17. Де не буде світла у Сихівському районі з 10:00 до 17:00 вулиця Білоцерківська – будинок № 4А;

вулиця Вулецька – всі будинки;

вулиця Дністерська – будинки № 18, 18А, 20, 20А, 21, 22, 22А, 22Б, 23, 23а;

вулиця Дунайська – будинки № 2, 4, 6А, 8, 10, 12, 14, 14Б, 16, 18, 22, 26, 28, 30. Де не буде світла у Шевченківському районі з 9:00 до 17:00 вулиця Букова – будинки № 4, 8, 8а, 9, 11А, 11Б, 13, 17;

вулиця Висока – будинок № 9а;

вулиця Грабова – будинки № 8, 10, 12, 14а, 16, 18;

вулиця Донецька – будинки № 1, 17, 19, 21, 40, 46;

вулиця Журавлина – будинки № 1, 2, 7, 8, 10, 10а, 11, 12, 12а, 12б, 13, 15;

вулиця За мостом – будинки № 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9;

вулиця Зоряна – будинки № 6, 8;

вулиця Іздрика Отця – будинки № 9в, 10, 12, 16, 17, 20, 22, 26, 30;

вулиця Крукова Гора – будинки № 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17;

вулиця Курортна – будинки № 3, 14, 16, 18;

вулиця Курортна бічна – будинки № 4, 5, 6, 7, 12а, 22, 9, 12а, 12б, 14, 16, 20, 22, 24;

вулиця Озерна – будинки № 13, 15, 15а, 15б, 15в, 19, 21, 23, 23а, 25, 27, 27а, 27б, 27в, 27г, 27д, 27є, 27ж, 29, 31, 34, 34а, 36, 38, 40, 42, 44, 46;

вулиця Озерна бічна – будинки № 1, 2, 2а, 2Б, 2в, 2г, 4, 10, 14а, 14Б;

вулиця Під Горою – будинки № 2/1, 2/2, 4, 6, 8, 9а, 10, 12, 14;

вулиця Під Осовою – будинки № 1, 3/1, 3/2, 5, 7, 7А, 8, 8а, 9, 10/1, 10/2, 11, 12, 12а, 13А, 14, 14А, 17, 18, 19, 20, 25, 27, 31, 33, 35, 39, 39в, 41, 47, 49, 51, 53А, 53Б;

вулиця Піскова – будинки № 2, 3, 5, 6, 8;

вулиця Січових Стрільців – будинки № 1, 2, 4/6, 12, 14а, 17, 18Б, 19, 20а, 20б, 21, 21а, 23, 24, 25, 25А, 26, 27, 30а, 31, 33, 33в, 35, 35А, 35Б, 35в, 35г, 37, 44, 46, 48, 48а, 48Б, 58, 62б, 64, 64а, 64б;

вулиця Церковна – будинки № 1, 2а, 3а, 5, 6А, 7, 8. Зверніть увагу! Інформацію щодо інших планових та аварійних відключень світла у Львові можна знайти на сайті "Львівобленерго".