"Львівводоканал" мінятиме частину водогону: де не буде води 15 грудня
Через заміну частини водогону "Винники – Довга" 15 грудня на низці вулиць у Винниках, Чишках та 2 районах Львова тимчасово вимкнуть воду. Без водопостачання залишаться мешканці будинків Личаківського та Сихівського районів міста.
Причина відключення води – заміна аварійної ділянки магістрального водогону "Винники – Довга". Водопостачання планують відновити до 24:00. Про це повідомили пресслужба "Львівводоканалу".
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Де вимкнуть воду 15 грудня з 8:00 до 24:00
- місто Винники;
- село Чишки;
- Пасічна – Будинки №71 – 175, 84 – 164;
- Рудаки – всі будинки ;
- Врубеля – всі будинки;
- Глухий Кут – всі будинки;
- Вашингтона – всі будинки;
- Довга – всі будинки;
- Зелена – будинки № 153, 251;
- Каштанова – всі будинки;
- Китайська – всі будинки;
- Кузьми – всі будинки;
- Латвійська – всі будинки;
- Лисиницька – всі будинки;
- Медової Печери – всі будинки;
- Майорівка – всі будинки;
- Пасіки Галицькі – всі будинки;
- Пимоненка – будинки № 17, 19;
- Пирогівка – всі будинки;
- Садівнича – всі будинки;
- Січинського – всі будинки;
- Соколина – всі будинки;
- Стешенка – всі будинки;
- Хлібна – всі будинки;
- Шафарика – всі будинки;
- Ярошинської – всі будинки.
У "Львівводоканалі" повідомили, що на час відключення води на вулиці Пасічній у подвір'ї будинків 169 – 175 з 11:00 працюватиме водовоз.
Після закінчення проведення ремонтних робіт працівники "Львівводоканалу" промиватимуть вуличну водопровідну мережу. В цей час можливе забруднення води іржею, що змивається зі стінок водопроводу.
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