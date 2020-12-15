Через заміну частини водогону "Винники – Довга" 15 грудня на низці вулиць у Винниках, Чишках та 2 районах Львова тимчасово вимкнуть воду. Без водопостачання залишаться мешканці будинків Личаківського та Сихівського районів міста.

Причина відключення води – заміна аварійної ділянки магістрального водогону "Винники – Довга". Водопостачання планують відновити до 24:00. Про це повідомили пресслужба "Львівводоканалу".

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Де вимкнуть воду 15 грудня з 8:00 до 24:00

місто Винники;

село Чишки;

Пасічна – Будинки №71 – 175, 84 – 164;

Рудаки – всі будинки ;

Врубеля – всі будинки;

Глухий Кут – всі будинки;

Вашингтона – всі будинки;

Довга – всі будинки;

Зелена – будинки № 153, 251;

Каштанова – всі будинки;

Китайська – всі будинки;

Кузьми – всі будинки;

Латвійська – всі будинки;

Лисиницька – всі будинки;

Медової Печери – всі будинки;

Майорівка – всі будинки;

Пасіки Галицькі – всі будинки;

Пимоненка – будинки № 17, 19;

Пирогівка – всі будинки;

Садівнича – всі будинки;

Січинського – всі будинки;

Соколина – всі будинки;

Стешенка – всі будинки;

Хлібна – всі будинки;

Шафарика – всі будинки;

Ярошинської – всі будинки.

У "Львівводоканалі" повідомили, що на час відключення води на вулиці Пасічній у подвір'ї будинків 169 – 175 з 11:00 працюватиме водовоз.

Після закінчення проведення ремонтних робіт працівники "Львівводоканалу" промиватимуть вуличну водопровідну мережу. В цей час можливе забруднення води іржею, що змивається зі стінок водопроводу.