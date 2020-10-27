У Львові 28 жовтня підключатимуть новий водопровід: де не буде води
Працівники "Львівводоканалу" 28 жовтня перепідключатимуть новозбудований водопровід на вулиці Боткіна. Через це в частині Франківського району призупинять подачу води.
Воду вимкнуть близько 10 ранку. Після закінчення усіх ремонтних робіт орієнтовно о 20:00 водопостачання відновлять. Про це повідомила пресслужба Львівської міськради.
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Воду вимкнуть на таких вулицях Франківського району:
- Княгині Ольги (будинки від № 7 до № 112);
- Музики;
- Бойчука;
- Айвазовського;
- Граб'янки;
- Молдавська;
- Сонячна;
- Керамічна;
- Веделя;
- Жемчужникова;
- Холодноярська;
- Кобринська;
- Кишинівська;
- Шкрібляків;
- Маївського;
- Урожайна;
- Виноградна;
- Емінеску;
- Мила;
- Шумського;
- Цегельського;
- Рудницького;
- Чупринки;
- Коновальця;
- Гіпсова;
- Труша;
- Житомирська;
- Перфецького;
- Володимира Великого (будинки від № 24 до № 58);
- Кульпарківська (будинки № 89, 91, 93, 95, 99, 95, 97, 97а, 97б).
Після завершення ремонтних робіт фахівці промиють вуличну водопровідну мережу. Під час промивки водопроводу можливе тимчасове погіршення якості води – забарвлення води окисом заліза (іржею), що змивається з внутрішніх стінок трубопроводів.
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