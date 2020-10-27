Працівники "Львівводоканалу" 28 жовтня перепідключатимуть новозбудований водопровід на вулиці Боткіна. Через це в частині Франківського району призупинять подачу води.

Воду вимкнуть близько 10 ранку. Після закінчення усіх ремонтних робіт орієнтовно о 20:00 водопостачання відновлять. Про це повідомила пресслужба Львівської міськради.

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Воду вимкнуть на таких вулицях Франківського району:

Княгині Ольги (будинки від № 7 до № 112);

Музики;

Бойчука;

Айвазовського;

Граб'янки;

Молдавська;

Сонячна;

Керамічна;

Веделя;

Жемчужникова;

Холодноярська;

Кобринська;

Кишинівська;

Шкрібляків;

Маївського;

Урожайна;

Виноградна;

Емінеску;

Мила;

Шумського;

Цегельського;

Рудницького;

Чупринки;

Коновальця;

Гіпсова;

Труша;

Житомирська;

Перфецького;

Володимира Великого (будинки від № 24 до № 58);

Кульпарківська (будинки № 89, 91, 93, 95, 99, 95, 97, 97а, 97б).

Після завершення ремонтних робіт фахівці промиють вуличну водопровідну мережу. Під час промивки водопроводу можливе тимчасове погіршення якості води – забарвлення води окисом заліза (іржею), що змивається з внутрішніх стінок трубопроводів.