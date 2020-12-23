Через ремонт електромереж 24 грудня у частині Львова вимкнуть світло: повний перелік адрес
Через ремонт елекромереж 24 грудня частина Львова тимчасово залишиться без елекропостачання. Зокрема, світло вимкнуть на деяких вулицях Галицького, Залізничного, Франківського та Шевченківського районів.
Причина відключення світла – проведення ремонтних робіт. Електропостачання планують відновити до 17:00. Про це повідомили на сайті "Львівобленерго".
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На яких вулицях вимкнуть світло у Галицькому районі з 6:00 до 13:00
- вулиця Вірменська – будинки № 7, 13, 17, 28, 30;
- вулиця Друкарська – будинок № 4;
- вулиця Краківська – будинки № 7, 9.
На яких вулицях вимкнуть світло у Залізничному районі з 8:00 до 17:00
- вулиця Городоцька – будинок № 274;
- вулиця Збиральна – будинки № 10, 12;
- вулиця Зимновідська – будинки № 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 17а, 19, 20, 21, 21а, 22, 22а, 23, 24, 25, 25а, 26;
- вулиця Станційна – будинки № 5, 6, 7, 7б, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 18, 20;
- вулиця Холодновідківська бічна – будинок № 6.
На яких вулицях вимкнуть світло у Франківському районі з 8:00 до 17:00
- вулиця Кульпарківська – будинки № 141, 143;
- вулиця Наукова – будинки № 57, 59, 61;
- вулиця Пулюя – будинки № 12, 18;
- вулиця Сокільницька – будинок № 74А;
- вулиця Стрийська – будинки № 232, 234, 234А, 236, 244, 246, 248, 250, 258, 260, 262, 264, 270, 272, 274, 276, 278, 280, 284, 286, 288, 292, 292б, 292в, 292г, 294, 294А, 294Б, 298, 302, 306, 308, 310, 312, 316, 318, 320, 322, 324, 326, 328, 330.
На яких вулицях вимкнуть світло у Шевченківському районі з 9:00 до 17:00
- вулиця Під Горою – будинок № 1.
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