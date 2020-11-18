У Львові 18 листопада відбуваються дебати між кандидатами на пост мера Андрієм Садовим та Олегом Синюткою. Опоненти відповідатимуть на запитання один одного, а також представників ЗМІ.

Дебати Садового та Синютки розпочалися у студії UA: ЛЬВІВ о 19.25. Триватимуть вони 90 хвилин, повідомляє 24 канал. Читайте також Другий тур виборів мера Львова: як Садовий і Синютка будуть вирішувати проблему з транспортом Програма дебатів: вступне слово учасників;

блок тематичних запитань учасників один одному;

блок запитань від ЗМІ;

фінальні промови учасників. Дебати Садового та Синютки 18 листопада: онлайн-трансляція Другий тур виборів у Львові: що відомо 22 листопада у Львові відбудеться другий тур виборів на посаду міського голови. Жителі міста обиратимуть між чинними мером Андрієм Садовий та нардепом від "Євросолідарності", ексголовою Львівської ОДА Олегом Синюткою.

За результатами першого туру виборів 25 жовтня, розрив між кандидатами становив 8,99%. За Садового свої голоси віддали 40,09% виборців (91 131 голос), а за Синютку – 31,1% (70 682 голоси).