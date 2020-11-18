Дебати Садового та Синютки: дивіться онлайн-трансляцію
У Львові 18 листопада відбуваються дебати між кандидатами на пост мера Андрієм Садовим та Олегом Синюткою. Опоненти відповідатимуть на запитання один одного, а також представників ЗМІ.
Дебати Садового та Синютки розпочалися у студії UA: ЛЬВІВ о 19.25. Триватимуть вони 90 хвилин, повідомляє 24 канал.
Читайте також Другий тур виборів мера Львова: як Садовий і Синютка будуть вирішувати проблему з транспортом
Програма дебатів:
- вступне слово учасників;
- блок тематичних запитань учасників один одному;
- блок запитань від ЗМІ;
- фінальні промови учасників.
Дебати Садового та Синютки 18 листопада: онлайн-трансляція
Другий тур виборів у Львові: що відомо
- 22 листопада у Львові відбудеться другий тур виборів на посаду міського голови. Жителі міста обиратимуть між чинними мером Андрієм Садовий та нардепом від "Євросолідарності", ексголовою Львівської ОДА Олегом Синюткою.
- За результатами першого туру виборів 25 жовтня, розрив між кандидатами становив 8,99%. За Садового свої голоси віддали 40,09% виборців (91 131 голос), а за Синютку – 31,1% (70 682 голоси).
Поділитися новиною
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter