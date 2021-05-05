Як у Львові святкуватимуть День міста: програма заходів

У Львові 6 травня святкуватимуть 765 річницю з дня заснування міста. З цієї нагоди біля головного входу до міської Ратуші відбудеться урочиста церемонія. Також львів'яни та гості міста зможуть відвідати низку заходів на будь-який смак – від вистав та концерту Ніни Матвієнко до футбольного матчу "Рух" – "Олімпік".

Традиційно День міста Львова святкують у першу неділю травня, але цьогоріч його відзначатимуть у четвер. У 2021 році через пандемію коронавірусу багато заходів не проводитимуть. Проте львів'яни та туристи з легкістю зможуть обрати місце, де святкуватимуть День Львова.

Цікаво Де у Львові квітнуть сакури: 10 локацій для весняних фотосесій

Куди піти у Львові на День міста

Наразі ситуація з коронавірусом у Львові дещо стабілізувалася. Львівщина перебуває у жовтій зоні, тож у місті можна проводити заходи з дотриманням протиепідемічних обмежень.

Звичайно, львів'яни та туристи можуть відсвяткувати 765-річчя Львова у ресторанах та кафе, які наразі також відчинені. Проте також у місті відбудеться низка подій, серед яких усі охочі зможуть обрати щось до душі.

Урочиста церемонія біля Ратуші

У Львівській міськраді розповіли, що цьогоріч з нагоди Дня міста біля Львівської ратуші о 13:00 відбудеться урочиста церемонія.

У зв'язку з карантином ми не проводимо жодних масових заходів, але провести урочисту церемонію все ж зобов'язані. Цього року вона буде особливою – завтра ми зробимо новий офіційний церемоніал почесної варти з нагоди Дня міста,

– зазначила директорка департаменту розвитку ЛМР Наталія Бунда.

Цьогорічну церемонію створили за найкращими європейськими зразками стилізованих історичних урочистих подій. Вона зверне увагу львів'ян та туристів на 1300 рік. Ціль дійства – показати Львів, як столицю давнього Королівства Русі з 700-літньою історією. У заході візьмуть участь історичні реконструктори "Ордену Паладинів" та стилізовані король і королева.

За словами керівника військово-історичного клубу "Орден Паладинів" Віталія Федорініна, під час церемонії реконструюють події максимального розквіту Королівства Русі та Львова. Федорінін сподівається, що таке дійство стане традиційним для міста, як це є у багатьох європейських країнах.

"Зважаючи на наш досвід та усвідомлення того, що Львів був столицею колишньої дуже могутньої держави Королівство Русі, ми вирішили трансформувати урочистий церемоніал з театралізованого, стилізованого дійства, під суттєве, конкретне та традиційне для нашого міста в ті часи", – підсумував керівник "Ордену Паладинів".

До теми Як у 2021 році святкуватимуть День міста Львова: програма заходів

Львівська мерія не проводитиме жодних масових заходів з нагоди Дня міста. Усіх, хто долучиться до урочистої церемонії, просять дотримуватись карантинних обмежень – одягати маски та зберігати дистанцію.



Біля Ратуші відбудеться урочиста церемонія / Фото ЛМР

Гопак-опера "Конотопська відьма"

На День Львова поціновувачі театру можуть відвідати гопак-оперу "Конотопська відьма" у Національному академічному театрі імені Марії Заньковецької. Вистава є новим поглядом на однойменний містично-казковий твір Квітки-Основ'яненка.

На глядачів чекають карколомний сюжет, пісні, танці та багато сміху. Вистава розпочнеться о 18:00. Квитки можна придбати за посиланням.



Гопак-опера "Конотопська відьма / Фото Театр імені Марії Заньковецької

Зауважте Куди поїхати на травневі свята 2021 в Україні: весняна добірка

Концерт "Легенда української естради" за участю Ніни Матвієнко

У Львівській Національній Опері 6 травня відбудеться концерт "Легенда української естради" У ньому візьмуть участь народна артистка України Ніна Матвієнко, скрипаль Олег Кульчицький та військовий духовий оркестр Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного.

На глядачів очікуватиме неймовірне поєднання чарівного голосу Ніни Матвієнко, віртуозної гри на скрипці Олега Кульчицького та громової сили духового оркестру. Незабутнє дійство супроводжуватиме сучасне світлове шоу, а чудова концертна програма зробить цей вечір незабутнім.

Концерти розпочнуться о 17:00 та 20:00. Квитки можна придбати за посиланням.



Концерт "Легенда української естради" / Фото Kontramarka.ua

Читайте також Ідея для великодньої мандрівки: екскурсія в унікальний Музей Писанки

Виставка "Люди, які творять Органний"

У Львівському органному залі 6 травня відбудеться виставка "Люди, які творять Органний". Відвідувачі, споглядаючи фото відомої львівської фотографині Ольги Дмитрів, зможуть познайомитись з кожним членом команди Органного залу.

"Знайомтеся, це ми. Ми – люди, які творять Органний зал. Всі, всі, всі – від солістів до контролерів, від рецепціоністів до бухгалтерів. Кожен з нас – індивідуальність, кожному є що розповісти, кожен – частина команди", – розповіли організатори.

Виставка діятиме до 8 травня з 13:00 до 19:00. Квитки можна придбати у касі або за посиланням.



Виставка "Люди, які творять Органний" / Фото Kontramarka.ua

Зверніть увагу Долина чорних тюльпанів і не тільки: квітучі локації Львівщини, які варто відвідати

Футбольний матч "Рух" – "Олімпік"

На Арені Львів в останньому домашньому матчі сезону 2020/21 ФК "Рух" прийматиме донецький "Олімпік", який бореться за виживання в українській Прем'єр-лізі. Львівський клуб не програє вже 5 турів поспіль (3 перемоги та 2 нічиї), що є рекордом для команди.

Днями "Олімпік" отримав нового тренера. Ним став колишній наставник львівських Карпат Роман Санжар. Цікаво, що разом з ним Львів відвідає колишній гравець "Барселони" та "Манчестер Сіті" Яя Туре, який увійшов у новий тренерський штаб.

Матч розпочнеться о 19:00. Ціна квитків – від 25 до 200 гривень. Їх можна придбати за посиланням.

Матч "Рух" – "Олімпік" / Фото Kontramarka.ua