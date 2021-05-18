Музеї Львова, від яких перехоплює подих: десятка найцікавіших

У Львові з 18 до 23 травня відзначають Міжнародний день музеїв. Місто вражає своєю давньою історією та надзвичайною архітектурою. Тут функціонують 40 різноманітних музеїв. У їхніх залах кожен, хто хоче наповнитись новими знаннями та враженнями, з легкістю обере експозицію до душі. 24 канал підібрав ТОП-10 найцікавіших музеїв Львова.

До маршрутів туристів, які приїжджають до Львова, зазвичай входять і кілька музеїв. Проте у їхніх залах часто можна зустріти й самих львів'ян, які хочуть відкрити для себе своє місто по-новому.

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ТОП-10 найцікавіших музеїв Львова

Львівські музеї вражають не лише різноманітністю напрямків, а й своїм наповненням – кожен з них дійсно атмосферний і цікавий. У місті можна знайти не лише історичні музеї, а й музей пивоваріння, модернізму, скла та багато чого іншого.

Львівський історичний музей

Львівський історичний музей є одним з найстаріших та найбагатших в Україні. Його заснували у 1893 році. У стінах музею зберігають унікальні речі, які занурюють в атмосферу найдавніших та найважливіших подій в історії країни та світу. Деякі з його експонатів навіть були частиною експозицій музеїв Нью-Йорка, Лондона, Парижа та інших міст Європи. Серед найцікавіших речей, які можна побачити у Львівському історичному музеї, є:

сопілка, якій понад 20 тисяч років;

мальована трипільська кераміка;

скіфський меч-акінак;

фрагмент хрестильниці, в якій хрестився галицький князь Володимирко;

старовинні ордени багатьох країн Європи та Азії;

музичні інструменти XVII – XVIII століть та багато іншого.

Загалом у музеї можна познайомитись із 370 тисячами цінних експонатів. Кожен відвідувач, безсумнівно, знайде експозицію до душі, незалежно від своїх захоплень – від археології та колекціонування монет до музики та народного промислу. Експозиції розташовуються в 10 будівлях. Якщо ви цікавитесь історією, то цей музей стане для вас справжньою знахідкою.

Де знайти: Площа Ринок, 6 (головний корпус).



Львівський історичний музей / Фото Національної історичної бібліотеки України

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Палац Потоцьких

Палац Потоцьких привертає увагу перехожих, адже це й справді розкішна будівля. Він є однією з сотень пам'яток, які варто побачити у Львові, щоб поринути в історію міста.

Палац вражає не лише екстер'єром, а й внутрішнім оздобленням. Оформлення його залів успадковують знамениті інтер'єри палаців французького "короля-сонця” Людовика XVI. Відвідавши Палац Потоцьких, можна уявити собі, як жили представники львівської аристократії XIX – XX століть, адже внутрішнє оздоблення з плином часу відмінно збереглось. Також тут розмістила свої експозиції Львівська художня галерея, тож відвідувачі зможуть насолодитися виставкою творів мистецтва XVIII століття.

Де знайти: вулиця Коперника, 15.



Палац Потоцьких у Львові / Фото Wikipedia

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"Львіварня": музей історії пивоваріння

Серед безлічі львівських музеїв "Львіварня" є наймолодшою. Музей створили у 2005 році. Тут відвідувачі можуть не лише подивитись на експозицію, а й відчути себе справжніми пивоварами, доторкнутись до усіх експонатів та зробити безліч фото.

У музеї збереглися старовинні зразки обладнання, приклади реклами пива 200-літньої давності та особисті речі знаменитого пивовара Роберта Домса. Площа "Львіварні" становить 600 квадратних метрів. Тут є 3 поверхи експозицій та дегустаційні зали, де можна скуштувати кухоль свіжого пива і порівняти сорти, які тут випускають. Окрім цього, на екскурсії у пивному цеху відвідувачі можуть не лише подивитись на процес пивоваріння, а й взяти в ньому участь.

З нагоди Міжнародного дня музеїв 18 травня вхід у "Львіварню" – безкоштовний. В усі інші дні дорослий квиток коштує 90 гривень, студентський – 75 гривень, а дитячий та пільговий – 60 гривень.

Де знайти: вулиця Клепарівська, 18.



Музейно-культурний комплекс пивної історії "Львіварня" / Фото "Львіварня"

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Музей скла

У Львові функціонує єдиний в Україні Музей скла. Його експозиція вражає відвідувачів історичною вагою та мистецькою цінністю. У Музеї скла можна побачити рідкісні скляні прикраси, які датують I – II століттями нашої ери, та посуд, яким користувались шляхтичі у XVII – XVIII століттях. Окрім цього, відвідувачі мають можливість дізнатися, як виготовляють кольорове скло та які технології дозволяють створювати з нього справжні шедеври.

Музей скла розташований у підвалах середньовічного Палаццо Бандінеллі у серці Львова – на площі Ринок. Він розділений на 2 тематичні експозиції:

Історичне скло. Тут можна побачити знахідки, які розповідають про смаки та традиції наших предків – фрагменти мозаїк, уламки прикрас, посуд та інші цікаві вироби, які знайшли під час археологічних розкопок.

Тут можна побачити знахідки, які розповідають про смаки та традиції наших предків – фрагменти мозаїк, уламки прикрас, посуд та інші цікаві вироби, які знайшли під час археологічних розкопок. Сучасне скло – це виставка витворів сучасних майстрів із різних країн. Тут можна побачити близько 500 таких виробів.

Музей скла, безумовно, є однією з родзинок міста. Його обов'язково потрібно відвідати кожному, адже там зібрали справжню колекцію шедеврів.

Де знайти: площа Ринок, 2.



Музей скла у Львові / Фото ZAXID.NET

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Музей модернізму

Музей модернізму – це нова експозиційна локація львівської Галереї мистецтв. Він складається із 7 залів, у яких розгорнули ретроспективу львівського мистецтва від ранніх модерних експериментів до прикладів естетики пізнього структуралізму.

Колекцію музею сформували з фондів Галереї мистецтв, Національного музею та приватних збірок. Для широкого огляду більшість творів експонують вперше.

У залах музею відвідувачі зможуть побачити безліч шедеврів. Проте головною ідеєю експозицій є не презентація окремих творів, а показ та дослідження львівського модернізму як цілісного явища.

Де знайти: вулиця Коперника, 15а.



Музей модернізму / Фото ZAXID.NET

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Музей Ідей

Музей Ідей – це унікальний мистецький простір, який заснував львівський художник Олесь Дзиндра у 1992 році. Тут можна побачити найрізноманітніші виставки та арт-проєкти, які щоразу змушують відвідувачів замислитись та вийти за рамки власного світосприйняття.

За роки існування в музеї розробили та реалізували чимало культурно-мистецьких акцій. Найвідомішими з них є:

"КіноЛев" – міжнародний фестиваль незалежного кіно, який щороку проводять у Львові;

фестиваль традиційних художніх ремесел "Львів – столиця ремесел";

"Бернарденгарден" – місце проведення симпозіумів з образотворчого монументального мистецтва;

міжнародна мистецька ініціатива "ЛеоПолтвіс", яка є проєктом порятунку львівської ріки Полтви та багато інших.

Також у Музеї Ідей відбуваються виставки, концерти, перфоманси, театральні інсталяції та інші мистецькі акції.

Де знайти: вулиця Валова, 18a.



Музей Ідей у Львові / Фото Ukraїner

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Музей сакральної барокової архітектури Іоанна Пінзеля

Музей Пінзеля розташувався у приміщенні костелу епохи Ренесансу. Його побудували у 1607 році. Проте останні 2 століття костел не використовують як релігійну споруду. З середини ХХ століття він став частиною Львівської галереї мистецтв, тож наразі тут розміщуються експонати Музею сакральної барокової архітектури Пінзеля.

Йоган Георг Пінзель – галицький скульптор середини XVIII століття. Для його творінь є характерною велика емоційність і динаміка. Особливістю скульптур Пінзеля і його послідовників є те, що їх створили з дерева. Саме тому до наших днів збереглось мало експонатів.

У Музеї Пінзеля можна побачити понад 30 скульптур. Усі експонати зображають біблійні сюжети і героїв, яких майстер ретельно відтворив у дереві. Час від часу експозиція змінюється. Деякі скульптури відвозять на реставрацію, а інші – на закордонні виставки, оскільки вони є у списку світової спадщини.

Де знайти: площа Митна, 2.



Музей сакральної барокової архітектури Іоанна Пінзеля / Фото Your Art

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Музей "Львів стародавній"

У підземеллі Храму Преображення Господнього розташувався музей історії міста у постатях "Львів стародавній". Тут зібрали історичні артефакти з приватних колекцій, українських фондів та закордонних музеїв. Загалом у музеї можна побачити 39 реалістичних фігур історичних постатей. Серед них є Король Данило, його син Лев та дружина Констанція, Іван Підкова, Петро Сагайдачний, Роксолана, Андрей Шептицький та інші.

Над створенням фігур працювали 2 команди скульпторів-художників. Екскурсія в музеї триває одну годину. Її проводять за допомогою медіагіда, що підтримує 5 мов. Експозиція ілюструє сфери життя Львова у складі різних держав та діяльність видатних людей 1256 – 1772 років. Окрім фігур, у музеї є діаграми, запахи, звуки, тачскіріни та монітори. Тож навіть людина, яка не цікавиться історією, зможе насолодитись експозицією та реалістичністю скульптур, наче в музеї мадам Тюссо.

Де знайти: вулиця Краківська, 21.



Музей "Львів стародавній" / Фото "Суспільне"

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Державний природознавчий музей

Музей розташовується у центрі Львова, недалеко від площі Ринок. Кожна його експозиція – це своєрідна мандрівка у світ загадок. Сьогодні цей музей є не просто виставкою цікавих експонатів, а й справжнім науковим середовищем. Тут працюють одразу 3 наукові відділи.

Державний природознавчий музей є одним з найстаріших природничих музеїв Європи. Тут насправді є на що подивитися. Серед найцікавіших колекцій-експонатів:

мамонт і волохатий носоріг зі Старуні;

метеорити та бурштини;

колекції порід і мінералів;

колекції плейстоценових комах;

одна з найбільших в Європі колекція альбіносів і меланістів;

гербарій судинних рослин.

Більша частина експонатів музею є унікальними чи навіть єдиними у світі. Тож експозиції не залишать байдужими ні дорослих, ні дітей.

Де знайти: вулиця Театральна, 18.



Державний природознавчий музей / Фото НАН України

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Міський арсенал Львова

Арсенал – один з найпопулярніших музеїв у Львові. Його споруда датується епохою Речі Посполитої, а точними датами вважаються 1554 – 1556 роки. У давні часи арсенал виконував функцію форту. Окрім цього, тут відливали гармати, зберігали боєприпаси та страчували злочинців .

Зараз у Львівському арсеналі розташувався музей зброї. Тут можна зустріти зброю XI – початку ХХ століть з понад 30 куточків світу. Відвідувачі мають можливість побачити її еволюцію та надзвичайні історичні експонати – меч XIV століття, знаряддя Тевтонського ордену або шаблю XVII століття, яку називають "зульфакаром".

Також у приміщенні музею нерідко проводять культурні події Львова. Нижній ярус арсеналу і зовсім став об'єктом пильної уваги гастротуристів, адже тут розташована "Реберня під Арсеналом". Міський арсенал міцно зайняв свої позиції на карті туристичного Львова як історична споруда, незвичайний музей та місце відпочинку. Тож його неодмінно варто відвідати.

Де знайти: вулиця Підвальна, 5.



Арсенал у Львові / Фото "Глядач.City"

Звичайно, це лише маленька частина музеїв, які можна відвідати у Львові. Адже тут ще є музеї-аптеки, безліч галерей, музей пошти, друкарства, релігії, музей під відкритим небом "Шевченківський гай" та багато інших. У Львові зберігають понад 36,5 тисячі надзвичайних експонатів. Тож, куди б ви не зайшли, ви не залишитесь розчарованими.