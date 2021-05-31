День захисту дітей у Львові: як весело відсвяткувати та куди піти

День захисту дітей – це важливе свято й для дорослих. Воно нагадує суспільству, що кожна дитина має право бути щасливою, мати якісне навчання та цікаве хобі.

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День захисту дітей у Львові: програма заходів

День захисту дітей є одним з найстаріших міжнародних свят. Його започаткували ще у 1949 році, адже у повоєнні часи багато дітей залишились без батьків. Нині День захисту дітей святкують у понад 30 країнах світу.

З нагоди свята організовують безліч заходів, покликаних на розвиток дітей, та просто заради веселощів. Попри пандемію, у Львові також відзначатимуть День захисту дітей. Усі заходи проводитимуть у вузьких колах та з дотриманням усіх протиепідемічних обмежень.

Майстер-класи та виставки у Палаці Хоткевича

У 2021 році команда Палацу Хоткевича 1 червня проведе низку заходів, спрямованих на розвиток та прояв творчої майстерності дітей. Зокрема, тут відбудуться кілька майстер-класів та виставка малюнків.

Розклад майстеркласів:

16:00 – 17:30 – Майстер-клас "Декупаж на об'ємних фігурах" від студії образотворчого мистецтва Палацу Хоткевича. На нього запрошують дітей віком від 6 років. Майстер-клас відбудеться в аудиторії №227.

від студії образотворчого мистецтва Палацу Хоткевича. На нього запрошують дітей віком від 6 років. Майстер-клас відбудеться в аудиторії №227. 16:30 – 18:00 – Майстер-клас від зразкового вокального ансамблю "Намисто" . Він відбудеться в аудиторії № 123. Приєднатись можуть діти будь-якого віку.

. Він відбудеться в аудиторії № 123. Приєднатись можуть діти будь-якого віку. 18:15 – 19:45 – Театральний майстер-клас від театру-студії "Під мостом". Тема – "Основи акторської майстерності: сценічна мова та імпровізація". На майстер-клас в аудиторію №123 запрошують підлітків віком 15 – 17 років.

Окрім того, в Палаці Хоткевича, відбудеться дитяча виставка малюнків дітей віком до 5 років "Бемегот". Її відкриття розпочнеться о 16:00.

Зверніть увагу! Зареєструватись на майстер-класи можна, перейшовши за посиланням.



Розклад заходів у Палаці Хоткевича / Фото ЛМР

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Танцювальний флешмоб у Парку культури

Вихованці Дитячих клубів Львова запрошують усіх охочих долучитись до флешмобу з нагоди Дня захисту дітей. О 15:00 на площі перед центральною аркою Парку культури та відпочинку імені Богдана Хмельницького розпочнеться святкова програма. У ній можуть взяти участь не лише діти, а і їхні батьки.

На відвідувачів чекатиме танцювальний флешмоб, ігри та інтерактиви, фейс-арт, створення тематичних малюнків, святкова фотозона та професійний фотограф. Захід організовують Дитячі клуби Львова за підтримки управління молодіжної політики ЛМР.



Танцювальний флешмоб від Дитячих клубів Львова / Фото ЛМР

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Дитяча вистава "Попелюшка"

У театрі імені Марії Заньковецької 1 червня покажуть сучасну дитячу виставу-мюзикл "Попелюшка". Режисерка та композиторка Олеся Галконова-Лань створила власну інтерпретацію усім відомої казки. Її Попелюшка – зовсім не покірна сирітка, яка отримує нагороду за свої поневіряння. Головна героїня – це смілива дівчина, котра готова боротися за щастя з усіх своїх сил.

Дитяча казка-мюзикл подарує диво не лише дітям, а й дорослим. Адже натхненна історія про сміливу дівчинку, яка повірила у себе, обов'язково залишиться у вашій пам'яті.

Вистава розпочнеться об 11:00. Вартість квитків – від 60 до 150 гривень. Їх можна придбати за посиланням.



Дитяча вистава "Попелюшка" / Фото Kontrmarka

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Львівський океанаріум

В океанаріумі, який облаштували на 3 поверхах будинку №8 на проспекті Шевченка, є понад 20 акваріумів. Там живуть більше ніж 3 тисячі мешканців підводного світу – кольорові рибки найрізноманітніших розмірів, скати, черепахи, акули тощо. Тож океанаріум здивує не лише дітей, а й дорослих.

У будні він працює з 10:00 до 20:00, а у вихідні – з 10:00 до 20:30. Ціна дорослого квитка становить 250 гривень, студентського, дитячого та квитка для підлітків – 150 гривень, а дітям до 3 років вхід є безкоштовним.



У львівському океанаріумі живуть найрізноманітніші риби / Фото "Океанаріум Львів"

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Майстер-класи, квести та екскурсії від муніципальних установ

З нагоди Міжнародного дня захисту дітей різні установи соціального захисту Львова також проведуть низку атракцій та заходів. Вони відбуватимуться з дотриманням усіх протиепідемічних норм, тож дітки розважатимуться невеликими групами та в різних приміщеннях.

У навчально-реабілітаційному центрі "Джерело" 1 червня відбудеться свято, гаслом якого є "Любимо! Піклуємось! Захищаємо!". Подія розпочнеться о 10:00. Цьогоріч діти розважатимуться у групах та філіях центру.

У Центрі соціальної підтримки дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, і внутрішньо переміщених осіб також відзначатимуть свято. Найменші мешканці установи разом з батьками переглянуть у кінотеатрі комедійний анімаційний блокбастер "Пончари: глобальне заокруглення".

У Львівському центрі надання послуг учасникам бойових дій для дітей учасників АТО/ООС відбудеться майстер-клас з малювання натюрморту "Світ навколо тебе". Усі відвідувачі заходу отримають приємні подарунки. Майстер-клас організують працівники відділення психологічної допомоги центру та ГО "Фенікс". Він розпочнеться о 15:00 на вулиці Петлюри, 36.

Також кілька заходів організували для дітей працівники міського Центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді. Зокрема, о 16:00 на території Церкви святого Луїджі Оріоне, на вулиці Лінкольна, відбудеться свято для дітей. На відвідувачів чекають аніматори, вікторини, ігри, танці, конкурси та аквагрим. Опісля дітки отримають солодкі подарунки. Окрім цього, діти, з якими працюють фахівці Центру, відвідають екскурсію в "Океанаріумі" та порозважаються у "Дитячій планеті".



У Львові відбудуться багато заходів / Фото Романа Балука

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Мультфільми у "Планеті Кіно"

Окрім дитячих свят та інших заходів, можна піти у кінотеатр. У "Планеті Кіно" ТРЦ "Форум" 1 червня показуватимуть 3 мультфільми – "Пончари: Глобальне заокруглення", "Сем: Пісочний Ельф" та "Кролик Петрик: Втеча до міста".

Допрем'єрний показ "Кролик Петрик: Втеча до міста"

Сімейна комедія "Кролик Петрик: Втеча до міста" – це продовження однойменного фільму, який вийшов на екрани в лютому 2018 року. У центрі історії знову опинився непосидючий кролик Петрик.

На кролика Петрика, його сестричок та друзів чекатимуть чимало кумедних ситуацій і халеп, з яких вони з успіхом виплутуватимуться. Звірята не звикли сумувати, тож, безсумнівно, глядачі зможуть насолодитись карколомним сюжетом та від душі посміятися.

Розклад сеансів: 10:00, 12:15, 14:10, 16:05, 18:00, 19:15.

Дивіться офіційний трейлер "Кролик Петрик: Втеча до міста":

"Пончари: Глобальне заокруглення"

"Пончари: Глобальне заокруглення" – це комедійний анімаційний блокбастер від режисерів, які працювали над "Сімпсонами", "Корпорацією монстрів" тощо.

У центрі сюжету опинились дивакуваті створіння пончари. Зовні вони дуже схожі на хом'ячків. Двоє з них раптово опиняються у майбутньому, де з'ясовують, що стали музейними експонатами поряд з динозаврами. Тому вони вирушають у мандрівку всіма епохами, щоб змінити хід історії.

Розклад сеансів: 2D – 10:00, 12:05; 3D – 11:40, 12:30, 17:35.

Дивіться офіційний трейлер "Пончари: Глобальне заокруглення":

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"Сем: Пісочний Ельф"

Фентезійний сімейний фільм "Сем: Пісочний Ельф" зняли за однойменним романом Жаклін Уїлсон. У центрі сюжету – 4 дітей та Пісочний Ельф.

Діти разом зі своїми батьками приїжджають на відпочинок у котедж на березі океану. Вони, блукаючи околицями, приходять на пляж та помічають, що їхні речі хоче поцупити дивна істота. Врешті їм вдається спіймати крадія. Ним виявляється Пісочний Ельф, який може виконати будь-яке бажання.

Дивіться офіційний трейлер "Сем: Пісочний Ельф":