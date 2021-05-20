За інформацією пресслужби ЛМР, депутати не були готові підтримати медичну концепцію, яку напрацювали усі медики міста. Тож її розгляд перенесли.

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Об'єднання лікарень посилить їхню роботу

Перший заступник міського голови Львова Андрій Москаленко під час розгляду ухвали зазначив, що об'єднання лікарень допоможе їм підсилити роботу один одного та ефективно розвиватись. Відтак лікарі зможуть отримувати вищі заробітні плати, а пацієнти – якіснішу допомогу.

Ми спілкувалися з багатьма медиками, врахували всі зауваження: залишаються розташування і назви всіх лікарень, їх кадрова і фінансова служба. Це потрібно робити зараз,

– додав Москаленко.

За його словами, зміни, які повинні відбутися, передбачатимуть низку рішень. Нова медична стратегія дасть шанс львівським медзакладам йти вперед і розвиватися. Москаленко зазначив, що її необхідно запровадити до 1 січня 2022 року.

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Керівники лікарень просили підтримати нову медстратегію

Головні лікарі львівських медзакладів звернулись до депутатів з проханням підтримати нову медичну стратегію. За словами керівника 5-ї міської клінічної лікарні Андрія Миськіва, її потрібно було створити й запровадити ще раніше.

"Коли був перший етап реформи й був перехід до другого етапу, нам проводили багато навчань. Основне завдання, яке дали громадам, – оптимізувати заклади, провести реорганізацію до старту реформи другої ланки. Пандемія не дала можливості відчути реальних наслідків реформи" – зазначив медик.

За його словами, через зменшення фінансування та кількості вилікуваних пацієнтів медзаклади не знають, як працювати далі без запровадження нової стратегії.

"Для пацієнта важливо отримати якісне лікування, бути забезпеченим медикаментами, мати хороші умови перебування в закладі. А для лікаря важливо мати хороші умови праці й гідну зарплату. Ми підтримуємо це об'єднання, це треба було зробити ще вчора", – підсумував Миськів.

Після медичної реформи в Україні змінився підхід до фінансування лікарень. Зараз пацієнт сам обирає установу, у якій лікуватись. За словами керівника 8 МКЛ Василя Трунквальтера, це призводить до того, що медзаклади починають конкурувати між собою, що ніяк не призводить до кращого матеріально-технічного забезпечення лікарень та вищих зарплат медперсоналу.

"І це провокує медиків змінювати роботу, шукати кращі умови, рухатись в напрямку приватного сектору чи закордону. Саме тому нам треба вводити кардинально нову концепцію, приймати медичну стратегію", – зазначив Трунквальтер.

Медик переконаний, що синергія медзакладів міста призведе до покращення умов роботи лікарів та сервісу для пацієнтів.

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Медзаклади стикнулись з серйозними фінансовими загрозами

Керівник міської дитячої клінічної лікарні Львова Дмитро Квірт розповів, що нову медичну стратегію обговорювали усім колективом. Він зазначив, що лікарня до березня отримувала фінансування з НСЗУ. Так медзаклад міг інвестувати в обладнання. Проте тоді виникли перші дзвіночки, що держава не утримуватиме таку кількість медзакладів.

Ми проаналізували, ургентна служба лікарні стає збитковою, тому кооперація важлива. Тобто фінансові загрози є дуже великі й вони вимагають від нас радикальних змін. Пацієнта можна буде залучити якісною медичною послугою та унікальним сервісом,

– додав Квірт.

Якщо послуги львівських медзакладів скооперувати, пацієнти матимуть до них цілодобовий доступ. Лікарням, своєю чергою, потрібні обладнання, ремонти і якісні послуги для пацієнтів, тому зміна медичної стратегії – єдиний вихід.

Завідувач 1-го хірургічного відділення лікарні ШМД Гнат Герич розповів, що обласна дитяча лікарня "Охматдит" наразі перебуває на межі банкрутства. Там заявляють, що для того, щоб їхня установа жила, слід скоротити штат. За словами медика, така доля може чекати усі лікарні.

"Я хочу наголосити, що при не підтримці цього рішення, ви, депутати, берете пряму відповідальність за звільнення людей, закриття цілих відділень, лікувальних установ і площ", – підсумував Герич.

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Розгляд медичної концепції перенесли

Міський голова Львова Андрій Садовий зазначив, що депутати можуть подумати й перенести, тож цей процес може тривати вічно. Своєю чергою, лікарі змушенні приймати рішення негайно.

Сьогодні головні лікарі б'ють в набат, бо є сигнали, які ми отримуємо з інших лікарень, де є проблеми з коштами, звільняють працівників. Ми не будемо займатись реформою всередині медичного об'єднання, лікарі самі знають, як це зробити. Це наше з вами життя, життя наших батьків, дітей,

– додав мер.

Він зазначив, що якщо лікарі просять, то потрібно зробити наступний крок. За словами міського голови, бажання депутатів проголосувати за нову стратегію є. Проте не всі фракції прийняли для себе політичне рішення. Зокрема, були запитання від депутатів "Європейської солідарності". Садовий зазначив, що вони потребують більше часу, щоб зрозуміти. Проте всі інші фракції готові голосувати.

Відтак Садовий запропонував перенести ухвалу на доопрацювання, адже, за його словами, отримати негативне голосування "було б некоректно".