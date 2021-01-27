У Львові стоматолог відсудив у Львівської міськради 106 тисяч гривень компенсації. У вересні 2020 року на його Hundai I40 впало дерево, яке завдало чималої шкоди автівці.

Джерело: ZAXID.NET

У Львові 30 вересня 2020 року пронісся буревій. Саме тоді штормовий вітер повалив дерево, яке впало прямісінько на авто львівського стоматолога.

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Як на авто чоловікам впало дерево

За матеріалами справи, 30 вересня 2020 року стоматолог припаркував своє авто Hundai I40 на вулиці Личаківській неподалік місця своєї роботи.

Того дня у Львові був штормовий вітер, який повалив дерево.

Воно впало прямісінько на автівку львів'янина.

Експертиза встановила, що внаслідок інциденту автівка зазнала чималої шкоди – на 106,5 тисячі гривень.

Земельна ділянка, на якій припаркувався чоловік, перебуває у комунальній власності.

Так, відшкодування збитків за повалене дерево покладається на Львівську міськраду.

Який вирок виніс суд

Представник Львівської мерії у суді заявив, що львів'янин не надав достатньо доказів, що його автівку пошкодило саме повалене дерево. Він також додав, що утриманням дерев і їх обстеженням займаються міські райадміністрації.

Проте суддя Галицького суду Ірина Волоско назвала вимоги львів'янина обґрунтованими. Суд 20 січня повністю задовольнив позов чоловіка. Після розгляду цієї справи в апеляційному суді Львівська міськрада повинна сплатити львів'янину 106,5 тисяч гривень матеріальної компенсації.