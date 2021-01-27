Дерево розтрощило авто: у Львові чоловік відсудив у мерії 106 тисяч гривень

У Львові стоматолог відсудив у Львівської міськради 106 тисяч гривень компенсації. У вересні 2020 року на його Hundai I40 впало дерево, яке завдало чималої шкоди автівці.
Джерело: ZAXID.NET
У Львові 30 вересня 2020 року пронісся буревій. Саме тоді штормовий вітер повалив дерево, яке впало прямісінько на авто львівського стоматолога.
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Представник Львівської мерії у суді заявив, що львів'янин не надав достатньо доказів, що його автівку пошкодило саме повалене дерево. Він також додав, що утриманням дерев і їх обстеженням займаються міські райадміністрації.
Проте суддя Галицького суду Ірина Волоско назвала вимоги львів'янина обґрунтованими. Суд 20 січня повністю задовольнив позов чоловіка. Після розгляду цієї справи в апеляційному суді Львівська міськрада повинна сплатити львів'янину 106,5 тисяч гривень матеріальної компенсації.