Прем'єр-міністр Денис Шмигаль 16 квітня приїхав до Львова з робочим візитом. Він відвідав Центр легеневого здоров'я та пообіцяв, що держава продовжуватиме підтримувати медицину й збільшувати зарплати медпрацівникам.

Шмигаль приїхав на Львівщину, щоб відвідати Яворівський військовий полігон та Центр легеневого здоров'я. Також прем'єр планує обговорити з міською владою епідситуацію у Львові, локдаун та компенсації для підприємців від уряду.

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Шмигаль відвідав Львівський центр легеневого здоров'я

Прем'єр розповів, що у межах свого робочого візиту у Львів відвідав Центр легеневого здоров'я, де лікують хворих на COVID-19. Шмигаль поговорив із заступником головного лікаря про ситуацію з коронавірусом і фінансування та розвиток медицини.

Зараз у лікарні 370 ліжкомісць для хворих на COVID-19 і всі вони забезпечені киснем. За останні 3 місяці кількість таких ліжок з киснем було збільшено майже вдвічі,

– зазначив прем'єр.

Шмигаль додав, що у 2020 році зарплата молодшого персоналу та лікарів центру зросла майже на 50%.

"До кінця 2021 року відбудеться капітальний ремонт відділення реанімації та інтенсивної терапії. З державного бюджету на 2021 рік заплановано виділення коштів в розмірі 165 мільйонів гривень", – заявив урядовець.

Шмигаль подякував медикам Центру легеневого здоров'я, які вже рік рятують життя хворим на коронавірус. Прем'єр підкреслив, що держава продовжуватиме фінансувати медицину та підвищувати зарплати медикам.

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Коротко про ситуацію з коронавірусом у Львові

У Львові з початку пандемії на коронавірус захворіли понад 121 тисяча людей. На жаль, 2925 пацієнтів померли від ускладнень хвороби. Проте понад 88,72 тисячі людей одужали.

Лабораторії 15 квітня провели 2442 ПЛР-тести. Коронавірус підтвердили у 1365 жителів області.

Згідно з рішенням державної комісії з питань ТЕБ та НС, 25 березня Львівщина перейшла у червону зону. Наразі в області діють обмеження, передбачені для найвищого рівня епідемнебезпеки.

Міський голова Андрій Садовий розповів, що локдаун дав певний результат, адже медична система не дала збій.



Все, що треба знати про профілактику коронавірусу / Інфографіка 24 каналу