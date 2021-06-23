Військовим не вдалось потрапити на територію Митрополичих садів. Вони поїхали геть після розмови з представниками Львівської мерії.

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У Держспецзв'язку прокоментували інцидент в Митрополичих садах

Концерн радіомовлення, радіозв'язку та телебачення ніяк не відреагував на заяву УГКЦ про ймовірне рейдерське захоплення Митрополичих садів у Львові. Проте на наступний день начальник управління Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України у Львівській області Сергій Жук вирішив пояснити, чому трапився цей інцидент.

За його словами, військові Львівської філії концерну РРТ планували провести навчання на території Митрополичих садів, адже там розташована державна нерухомість. Однак Жук не уточнив про які саме об'єкти мовиться. Посадовець зазначив, що Церкву попереджали про планові навчання.

18 червня Львівська філія Концерну РРТ скерувала листа до Львівської Архиєпархії УГКЦ, у якому попередила, що з 22 червня заплановані навчання (перевірка стану готовності зв'язку) і попросила забезпечити доступ до території нижніх Митрополичих садів,

– зазначив Жук.

За словами посадовця, метою навчань було підвищення бойової готовності військовослужбовців Держспецзв'язку.

"Адже не варто забувати, що ми 7 рік перебуваємо у стані війни, а Держспецзв'язку входить до складу Сектору безпеки та оборони, і ми постійно працюємо над підвищенням нашої бойової готовності", – розповів Жук.

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Церква не відповіла на лист

Жук заявив, що офіційної відповіді від УГКЦ не було. Її дали лише в момент приїзду підрозділів. Отже, Львівська філія концерну РРТ спробувала провести навчання, не дочекавшись реакції Церкви.

"Відповідь ми отримали 22 червня під час самих заходів. У ній було зазначено, що нам потрібно звернутися до Львівської міськради за погодженням заїзду. Наскільки я знаю, в міську раду був скерований відповідний запит, але він зараз є без відповіді", – додав посадовець.

У Львівській облдержадміністрації не вважають цей інцидент конфліктним. Там розповіли, що причиною непорозуміння була погана комунікація між військовими-зв'язківцями та УГКЦ.

"Чому такий значний суспільний резонанс викликала ця подія, пояснити надзвичайно важко, адже ще 18 червня Курію УГКЦ поінформували про заплановані навчання і попередили, що буде необхідний доїзд до земельної ділянки", – зазначив перший заступник голови ЛОДА Андрій Годик.

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