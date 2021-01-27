Десяток коробок з камуфляжним одягом: митники знайшли контрабанду – фото

Співробітники Галицької митниці 26 січня знайшли чималу партію контрабанди. Житель Чернівецької області намагався ввезти з Польщі 80 комплектів камуфляжного одягу без декларації.
Джерело: Галицька митниця
Контрабандистові загрожує штраф. Митники скерують справу до суду.
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Митники знайшли 80 комплектів контрабандного одягу / Фото Галицької митниці
Співробітники Галицької митниці склали протокол про порушення порядку проходження митного контролю. Чоловікові загрожує 1700 гривень штрафу.
Увесь контрабандний одяг вилучили. Його вартість встановить експертиза. Митники скерують справу до суду, який і обере покарання для контрабандиста.
Чоловікові загрожує штраф / Фото Галицької митниці
Митники скерують справу до суду / Фото Галицької митниці