Дотримуємось дистанції й не цілуємо ікони, – священник закликав святкувати Великдень безпечно

Капелан Львівської мерії, отець Павло Дроздяк закликав львів'ян святкувати Великдень відповідально, адже пандемія коронавірусу ще не завершилась. Він розповів, що освячення великодніх кошиків відбуватимуться у подвір'ях храмів, тож віряни повинні дотримуватись безпечної дистанції.

За словами священника, Великдень потрібно святкувати з повагою до себе та ближніх, а отже – безпечно. Також Дроздяк закликав львів'ян помолитись за медпрацівників та військовослужбовців, які ціною власного життя нас захищають.

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В умовах пандемії ікони та плащаницю краще не цілувати

Дроздяк розповів, що через пандемію коронавірусу Великдень слід святкувати так, щоб не нашкодити ні собі, ні іншим.

Дуже важливо, щоб нам, християнам, які приходимо до святої Плащаниці, було достатньо невеличкого поклону головою перед Плащаницею, щоби побути з Христом, який віддав своє життя заради мене і який лежить у гробі, не доторкаючись, не цілуючи,

– зазначив священник.

Капелан ЛМР додав, що вірянам необхідно пам'ятати про дотримання дистанції у церкві. За його словами, традиційно, освячення великодніх кошиків відбуватиметься на подвір'ях храмів із самого ранку й до вечора. Завдяки цьому, ймовірно, вдасться уникнути скупчення вірян, адже місця буде вдосталь. За словами Дроздяка, священники, якщо бачитимуть, що кількість вірян на подвір'ї зросла, проситимуть їх дотримуватись дистанції.

"У Соборі святого Юра ми маємо велике парафіяльне подвір'я, але також ми розуміємо, що маємо площу перед пам'ятником Митрополитові Андреєві. І при збільшенні потоку вірних, ми також будемо просити людей, щоб вони розташовувалися там, і таким чином будемо освячувати наші великодні кошики", – додав священник.

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Священник розповів, як краще молитись під час пандемії

Капелан ЛМР зазначив, що у Великдень кожен християнин відчуває потребу прийти на спільну молитву до церкви. Проте слід пам'ятати, що молитись також потрібно безпечно.

"Це моління може відбуватися на свіжому повітрі на церковному подвір'ї для того, щоб не скупчуватися у церкві, щоб дотримуватися цієї мінімальної дистанції один від одного", – розповів Дроздяк.

За словами священника, у період пандемії вірянам слід дотримуватись усіх протиепідемічних заходів, щоб не вкоротити комусь життя. Також слід пам'ятати про безпеку під час святкової вечері.

"Дуже важливо, щоб наші святкові трапези відбувалися також із розумом. Адже перебування у жовтій зоні карантину не означає, що вірус кудись зник – ні, вірує є, люди страждають. Є дуже гарне прислів'я, що Бог нас без нас спасти не може. Тому пам'ятаймо про це і святкуймо безпечно", – додав священник.

Священнослужитель також звернувся до львів'ян з проханням помолитись за медиків, що борються з коронавірусом. Окрім них, віряни можуть згадати у своїх молитвах про військовослужбовців, що боронять кордони України.



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