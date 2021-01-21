Дитина залишилась без батька: на Львівщині родина отруїлась чадним газом – фото
У Пустомитівському районі Львівщини 20 січня трапилась жахлива трагедія – у власному будинку родина отруїлась чадним газом. 55-річний чоловік загинув, а його дружина та донька потрапили до лікарні.
Інцидент трапився близько 18:30. Тіло чоловіка знайшли у його власному будинку. Про це у фейсбуці повідомила пресслужба поліції Львівщини.
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Як родина отруїлась чадним газом
- Близько 18:30 правоохоронцям надійшло повідомлення від лікаря швидкої допомоги.
- Медик розповів, що під час виклику в одному з житлових будинків у селі Ставчани виявив тіло чоловіка без ознак життя.
- На місці події одразу виїхали правоохоронці.
- Вони попередньо встановили, що причиною загибелі 55-річного чоловіка могло стати отруєння чадним газом.
- Окрім того, медики госпіталізували 42-річну дружину загиблого та їх 11-річну доньку, які теж отруїлись чадним газом.
Родина отруїлась чадним газом у власному будинку / Фото поліції Львівщини
Правоохоронці проводять розслідування
Слідчі відкрили кримінальне провадження за порушення вимог пожежної безпеки. Максимальне покарання, передбачене санкцією статі, – до 3 років за ґратами.
Наразі правоохоронці проводять досудове розслідування. Поліцейські намагаються встановити усі обставини події.
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