У Пустомитівському районі Львівщини 20 січня трапилась жахлива трагедія – у власному будинку родина отруїлась чадним газом. 55-річний чоловік загинув, а його дружина та донька потрапили до лікарні.

Інцидент трапився близько 18:30. Тіло чоловіка знайшли у його власному будинку. Про це у фейсбуці повідомила пресслужба поліції Львівщини. Читайте також На Львівщині трапилась нищівна пожежа: згорів Народний дім – фото згарища Як родина отруїлась чадним газом Близько 18:30 правоохоронцям надійшло повідомлення від лікаря швидкої допомоги.

Медик розповів, що під час виклику в одному з житлових будинків у селі Ставчани виявив тіло чоловіка без ознак життя.

На місці події одразу виїхали правоохоронці.

Вони попередньо встановили, що причиною загибелі 55-річного чоловіка могло стати отруєння чадним газом.

Окрім того, медики госпіталізували 42-річну дружину загиблого та їх 11-річну доньку, які теж отруїлись чадним газом.

Родина отруїлась чадним газом у власному будинку / Фото поліції Львівщини Правоохоронці проводять розслідування Слідчі відкрили кримінальне провадження за порушення вимог пожежної безпеки. Максимальне покарання, передбачене санкцією статі, – до 3 років за ґратами. Наразі правоохоронці проводять досудове розслідування. Поліцейські намагаються встановити усі обставини події. Зверніть увагу! Щоб не отруїтись чадним газом, який неможливо відчути чи побачити, потрібно регулярно перевіряти газові прилади, системи опалення та тягу в димоходах й вентиляційних каналах. Це може зберегти ваше здоров'я та життя!