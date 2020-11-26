У Львові чоловіка, який зарізав та обікрав свого знайомого, засудили до 10 років тюремного ув'язнення. Зловмисник своєї вини не визнав – за словами вбивці, він самооборонявся.

Райсуд Львова призначив чоловікові покарання – 10 років за ґратами. Зловмисник не погодився і подав апеляційну скаргу, яку Львівський апеляційний суд не задовольнив. Про це у фейсбуці повідомила пресслужба Львівської облпрокуратури.

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Як чоловік вбив свого знайомого

Наприкінці квітня 2019 року чоловік прийшов в гості до свого знайомого.

Зловмисник декілька разів вдарив друга ножем у шию в нього вдома.

Після цього чоловік вкрав телефон постраждалого та втік.

Знайомий зловмисника отримав травми, які були несумісні з життям.

Він загинув на місці події.

Як судили зловмисника

Чоловіка засудили до 10 років тюремного ув'язнення за умисне вбивство та крадіжку. Проте зловмисник не погоджувався з кваліфікацією злочину. Він наполягав, що вбив знайомого, коли оборонявся від нього.

Чоловік подав апеляцію у Львівський апеляційний суд для перекваліфікації злочину на умисне вбивство, вчинене при самообороні. Однак суд погодився з доказами прокурорів та не задовольнив апеляційну скаргу вбивці. Тепер зловмисник відбуватиме покарання у в'язниці протягом 10 років.