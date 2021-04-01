У Перемишлянах 31 березня трапилась моторошна ДТП – пішохід потрапив під колеса 2 автівок. На щастя, чоловік вижив. Наразі він перебуває в реанімації.

Правоохоронці проводять розслідування. Винному у ДТП може загрожувати до 8 років у в'язниці.

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Чоловік потрапив одразу під 2 автівки

Близько 21:00 у Перемишлянах на вулиці Галицькій водій автомобіля Opel Meriva, 18-річний місцевий житель, збив 33-річного пішохода.

Від удару чоловіка відкинуло на зустрічну смугу.

Там на нього наїхала автівка Renault Laguna, за кермом якої перебував 24-річний житель одного з сіл району.

Внаслідок аварії пішохід сильно травмувався. Його госпіталізували у реанімацію.

Важливо! У темний час доби пішоходи та водії повинні бути особливо обережними під час руху. Водіям слід не відволікатись від дороги та не перевищувати швидкості. Пішоходи, своєю чергою, повинні переходити дорогу лише пішохідними переходами, переконавшись у відсутності автомобілів.



Чоловік потрапив під колеса 2 автівок / Фото поліції Львівщини

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Правоохоронці проводять розслідування

Слідчі відкрили кримінальне провадження за "порушення правил безпеки дорожнього руху". Винному у ДТП може загрожувати від 3 до 8 років за ґратами з позбавленням права керувати транспортними засобами терміном до 3 років.

Наразі правоохоронці проводять досудове розслідування. Вони намагаються встановити усі обставини аварії.



Правоохоронці встановлюють обставини ДТП / Фото поліції Львівщини