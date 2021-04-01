Дивом вижив: на Львівщині чоловіка переїхали одразу 2 автівки – фото

Джерело:поліція Львівщини
У Перемишлянах 31 березня трапилась моторошна ДТП – пішохід потрапив під колеса 2 автівок. На щастя, чоловік вижив. Наразі він перебуває в реанімації.
Правоохоронці проводять розслідування. Винному у ДТП може загрожувати до 8 років у в'язниці.
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Чоловік потрапив під колеса 2 автівок / Фото поліції Львівщини
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Слідчі відкрили кримінальне провадження за "порушення правил безпеки дорожнього руху". Винному у ДТП може загрожувати від 3 до 8 років за ґратами з позбавленням права керувати транспортними засобами терміном до 3 років.
Наразі правоохоронці проводять досудове розслідування. Вони намагаються встановити усі обставини аварії.
Правоохоронці встановлюють обставини ДТП / Фото поліції Львівщини