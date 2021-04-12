Львівський скрипаль 12 квітня випав з вікна 5 поверху. 33-річний чоловік дивом вижив, але отримав важкі травми. За словами медиків, потерпілий був п'яним. ЗМІ повідомляють, що інциденту передував конфлікт

Інцидент трапився на вулиці Пасічній, 58. Чоловік наразі перебуває у лікарні.

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Скрипаль випав з вікна 5 поверху і вижив

У Львівському обласному центрі екстреної медицини та медицини катастроф розповіли, що приблизно о 4:00 медики отримали виклик на вулицю Пасічну, 58.

Там з 5 поверху випав 33-річний чоловік.

Постраждалий вижив, проте отримав важкі травми.

Зокрема медики діагностували у нього закриту черепно-мозкову травму, кататравму та перелом ноги.

Відомо, що чоловік перебував у стані алкогольного сп'яніння.

Постраждалого госпіталізували у лікарню швидкої допомоги Львова.

Причиною інциденту могла бути сварка

Медики не розголошують особистих даних постраждалого. Проте ZAXID.NET стало відомим, що інцидент трапився з львівським скрипалем, який співпрацював з оркестром "Віртуози Львова".

Ймовірно, причиною події був побутовий конфлікт. Напередодні чоловік посварився зі своєю дружиною та прийшов до батьків. Саме там трапився цей неприємний інцидент.

Зверніть увагу! Нещодавно у Львові трапився схожий випадок – 31 березня з 8 поверху будинку на вулиці Тролейбусній випав пенсіонер. Чоловік отримав травми, які були несумісні з життям й загинув на місці події.