Діятимуть лише у певні години: у Львові відновили пільги на проїзд у громадському транспорті

З 26 квітня Львівщина перейшла до жовтої карантинної зони. Тож у Львові міська комісія ТЕБ та НС вирішила адаптувати карантинні обмеження. Зокрема, у міському громадському транспорті знову почнуть діяти пільги, проте лише у певні години.

Згідно з обмеженнями жовтої зони, у громадському транспорті можна перевозити пасажирів лише на сидячих місцях. Тож у Львові вирішили повністю не скасовувати режим спецперевезень, щоб містяни могли зручно доїхати на роботу та додому.

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Пільги на проїзд у громадському транспорті діятимуть у певні години

Мер Львова Андрій Садовий під час брифінгу 26 квітня розповів, що з 27 квітня у місті відновлять пільгове перевезення. Проте пільги діятимуть лише з 11:00 до 16:00.

Жовта зона дозволяє перевозити лише сидячих пасажирів, а нам важливо, щоб люди могли зранку заїхати на роботу і ввечері повернутися додому. Тому велике прохання до людей старшого віку, до всіх, хто має пільги, скористайтеся своїми можливостями з 11:00 до 16:00,

– зазначив міський голова.

За словами Садового, потрібно розуміти, що громадський транспорт – це місце, де коронавірус поширюється найшвидше.

До 27 квітня у Львові діяв режим спецперевезень . Усі пільги на проїзд у громадському транспорті скасували.

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Які обмеження діятимуть у Львові

За рішенням державної комісії з питань ТЕБ та НС, з 26 квітня Львівщина перейшла у жовту зону.

Своєю чергою, міська комісія ТЕБ та НС 26 квітня дещо послабила карантин у місті.

У Львові дозволили роботу спортзалам, ТРЦ, непродовольчим магазинам та закладам громадського харчування.

Також у місті відновлюють роботу усі заклади культури – театри, музеї, галереї, кінотеатри тощо.

З 5 травня у Львові почнуть працювати позашкільні гуртки, а учні 5 – 11 класів зможуть повернутись до шкіл на навчання.

Водночас у місті досі заборонені робота нічних клубів та проведення масових заходів.



У Львові послабили карантинні обмеження / Фото ЛМР