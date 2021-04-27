Діятимуть лише у певні години: у Львові відновили пільги на проїзд у громадському транспорті

Джерело:24 канал
З 26 квітня Львівщина перейшла до жовтої карантинної зони. Тож у Львові міська комісія ТЕБ та НС вирішила адаптувати карантинні обмеження. Зокрема, у міському громадському транспорті знову почнуть діяти пільги, проте лише у певні години.
Згідно з обмеженнями жовтої зони, у громадському транспорті можна перевозити пасажирів лише на сидячих місцях. Тож у Львові вирішили повністю не скасовувати режим спецперевезень, щоб містяни могли зручно доїхати на роботу та додому.
Актуально Львів – у жовтій зоні: у місті послабили карантинні обмеження
Мер Львова Андрій Садовий під час брифінгу 26 квітня розповів, що з 27 квітня у місті відновлять пільгове перевезення. Проте пільги діятимуть лише з 11:00 до 16:00.
Жовта зона дозволяє перевозити лише сидячих пасажирів, а нам важливо, щоб люди могли зранку заїхати на роботу і ввечері повернутися додому. Тому велике прохання до людей старшого віку, до всіх, хто має пільги, скористайтеся своїми можливостями з 11:00 до 16:00,
– зазначив міський голова.
За словами Садового, потрібно розуміти, що громадський транспорт – це місце, де коронавірус поширюється найшвидше.Зверніть увагу! До 27 квітня у Львові діяв режим спецперевезень. Усі пільги на проїзд у громадському транспорті скасували.
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