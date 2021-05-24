Пільговий проїзд у громадському транспорті й надалі зберігатиметься. Також залишаються пільги для студентів, проте вартість квитка все ж дещо зросте.

До теми У Львові подорожчав проїзд у громадському транспорті: коли та на скільки

У Львові підвищать вартість проїзду

Перший заступник міського голови Львова Андрій Москаленко розповів, що з четверга, 27 травня, відкоригують вартість проїзду в громадському транспорті.

Щодо проїзду в електротранспорті, то тут встановлено різні системи лояльності для львів'ян: купівля квитка у кіоску буде на 1 гривню дешевшою, якщо через QR-код – на 1,5 гривні тощо. Ми завжди закликаємо користуватись цими бонусами, щоб ціна на проїзд була дешевшою,

– додав посадовець.

За словами Москаленка, пільговий проїзд й надалі зберігається.

"Львів є чи не єдиним містом в Україні, де велика кількість пільгових категорій, які користуються електротранспортом безкоштовно – пенсіонери, учасники бойових дій, школярі", – зазначив заступник мера.

За його словами, пільги для студентів залишаться. Проте вартість квитків також зросте – до 5 та 4 гривні.

Нова вартість проїзду у громадському транспорті Львова