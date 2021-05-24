Для львів'ян діють програми лояльності, – Москаленко про подорожчання вартості проїзду

У громадському транспорті Львова з 27 травня зросте вартість проїзду. Проте в трамваях і тролейбусах діятимуть програми лояльності для львів'ян – за купівлі квитка у кіоску чи онлайн його вартість буде дешевшою на 1 – 1,5 гривні.
Пільговий проїзд у громадському транспорті й надалі зберігатиметься. Також залишаються пільги для студентів, проте вартість квитка все ж дещо зросте.
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У Львові підвищать вартість проїзду
Перший заступник міського голови Львова Андрій Москаленко розповів, що з четверга, 27 травня, відкоригують вартість проїзду в громадському транспорті.
Щодо проїзду в електротранспорті, то тут встановлено різні системи лояльності для львів'ян: купівля квитка у кіоску буде на 1 гривню дешевшою, якщо через QR-код – на 1,5 гривні тощо. Ми завжди закликаємо користуватись цими бонусами, щоб ціна на проїзд була дешевшою,
– додав посадовець.
За словами Москаленка, пільговий проїзд й надалі зберігається.
"Львів є чи не єдиним містом в Україні, де велика кількість пільгових категорій, які користуються електротранспортом безкоштовно – пенсіонери, учасники бойових дій, школярі", – зазначив заступник мера.
За його словами, пільги для студентів залишаться. Проте вартість квитків також зросте – до 5 та 4 гривні.
Нова вартість проїзду у громадському транспорті Львова
- Вартість проїзду в автобусах становитиме 10 гривень.
- Ціна квитка в трамваях та тролейбусах також становитиме 10 гривень, якщо його купувати у водія.
- Для пасажирів, які купуватимуть квиток у кіосках, проїзд коштуватиме трохи дешевше – 9 гривень.
- Через Приват24, термінали IBOX та EasyPay, QR-коди, SMS-квитки, Bluetooth-квитки вартість проїзду в трамваях становитиме лише 8,5 гривні.
- Водночас студентський квиток на проїзд в електротранспорті коштуватиме 5 гривень.