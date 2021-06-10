Фото вбиральні викликали шквал коментарів у соцмережах. Багатьох червоноградців обурила якість ремонту в спорткомплексі "Шахтар".
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У спорткомплексі з'явилась вбиральня без кабінок
Жителів Червонограда схвилював фотозвіт, який опублікували на фейсбук-сторінці Громадської ради міста. У дописі мовилось, що територія навколо спорткомплексу "Шахтар" має вигляд "розритої могили, у яку закопують бюджетні кошти та надії". Окрім цього, в спорткомплексі облаштувати туалет без кабінок.
Чого лише вартий туалет, в який скоро на огляд водитимуть екскурсії та туристів, як яскравий приклад недолугого підходу, недбальства та неповаги до всіх нас,
– розповіли в Громадській раді Червонограда.
Вбиральня та інші приміщення повинні були бути доступними для маломобільних груп населення. У робочому проєкті мовиться, що інклюзивність – перевага спорткомплексу, адже так усі охочі зможуть долучитись до спортивно-оздоровчих заходів. Проте поки цієї мети не досягли.
Дивіться фото ремонту в спорткомплексі / Фото Громадська рада Червонограда
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Червоноградців обурила така "відкритість" туалету
Новий туалет у спорткомплексі неабияк здивував та звеселив користувачів соцмереж. Дехто з них жартував з дивакуватої вбиральні, інші ж – обурились світлинами ремонту.
- "На роботі можна і начальника побачити, й поговорити";
- "Ну то треба було туалети у вестибюлі поставити. Для чого їх стінами відгороджувати?";
- "Спільний туалет без перегородок – для тих, хто без комплексів. А насправді мало смішного, бо спорткомплекс виглядає так, ніби він – у зоні відчуження.";
- "За руки можна потриматись. Треба всюди переваги шукати";
- "Ще б кавовий апарат поставили, щоб за кавою могли побесідувати";
- "Там напевно ще перегородки зроблять. Якби спочатку зробили перегородки, то потім не зручно було б унітази монтувати";
- "От знов вам не вгодили. Вчіть історію! Це, між іншим, давньоримська традиція".