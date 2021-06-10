Для людей без комплексів: у червоноградському спорткомплексі з'явився туалет без кабінок – фото

У Червонограді в спорткомплексі "Шахтар" після ремонту з'явився дивний туалет без кабінок. Окрім того, навіть до такої вбиральні маломобільним групам населення немає доступу, адже територія та приміщення комплексу зовсім не інклюзивні.

Фото вбиральні викликали шквал коментарів у соцмережах. Багатьох червоноградців обурила якість ремонту в спорткомплексі "Шахтар".

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У спорткомплексі з'явилась вбиральня без кабінок

Жителів Червонограда схвилював фотозвіт, який опублікували на фейсбук-сторінці Громадської ради міста. У дописі мовилось, що територія навколо спорткомплексу "Шахтар" має вигляд "розритої могили, у яку закопують бюджетні кошти та надії". Окрім цього, в спорткомплексі облаштувати туалет без кабінок.

Чого лише вартий туалет, в який скоро на огляд водитимуть екскурсії та туристів, як яскравий приклад недолугого підходу, недбальства та неповаги до всіх нас,

– розповіли в Громадській раді Червонограда.

Вбиральня та інші приміщення повинні були бути доступними для маломобільних груп населення. У робочому проєкті мовиться, що інклюзивність – перевага спорткомплексу, адже так усі охочі зможуть долучитись до спортивно-оздоровчих заходів. Проте поки цієї мети не досягли.

Дивіться фото ремонту в спорткомплексі / Фото Громадська рада Червонограда

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Червоноградців обурила така "відкритість" туалету

Новий туалет у спорткомплексі неабияк здивував та звеселив користувачів соцмереж. Дехто з них жартував з дивакуватої вбиральні, інші ж – обурились світлинами ремонту.