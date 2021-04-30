Великдень святкуватимуть 2 травня. У списку зазначено 4 основних храми.

До теми Як святкуватимуть Великдень у Львові: деталі від ЛМР

Розклад богослужінь актуальний на 1 та 2 травня.

Архикатедральний Собор Святого Юра, УГКЦ

Собор розташований на площі Святого Юра, 5. Благословення пасок та іншої поживи відбуватиметься щопівгодини від 12:00 1 травня.

1 травня, Велика Субота:

9:00 ― Вечірня з Божественною Літургією св. Василія Великого.

14:00― Ісусова Молитва за онкологічних хворих.

15:00― Акафіст до Ісуса Христа в часі пандемії.

21:30 ― Надгробне. Пасхальна Утреня. Архиєрейська Божественна Літургія.

2 травня, День Воскресіння Христового

8:00 — Архиєрейська Божественна Літургія.

11:00 — Божественна Літургія св. Івана Золотоустого на всяке прошення.

14:00 — Ісусова Молитва за онкологічних хворих.

15:00 — Акафіст до Ісуса Христа в часі пандемії.

16:00 — Воскресна Вечірня.

Свято-Покровський кафедральний собор ПЦУ

Собор розташований на вулиці Михайла Грушевського,2. Освячення Пасхальних приношень почнуть об 11 ранку 1 травня. 

1 травня, Велика Субота

8.30 – Часи

9.00 – Вечірня з Літургією святителя Василія Великого, архієрейським чином.

23.30 – Полуношниця.

2 травня Світле Христове Воскресіння

00.00 – Пасхальна заутреня, архієрейським чином.

1.00 – Божественна Літургія, архієрейським чином.

07:00 та о 09:00 – Божественна Літургія.

Храм Успіння Пресвятої Богородиці ПЦУ

Від 14:00 1 травня на Руській, 5 почнуть освячувати паски. Священнослужителі наголошують на необхідності дотримання соціальної дистанції на подвір' ї храму. 

1 травня, Велика Субота

08:30 – свята Літургія

21:00 – Читання діянь святих апостолів

23:59 – Початок хресного ходу

2 травня, День Воскресіння Господнього

00:00 – Великодня утреня. Свята Літургія.

07:00 та 09:00 – свята Літургія, після – освячення пасок.

15:00 – Великодня утреня

Свято-Георгіївський кафедральний храм УПЦ

Локація: Короленка, 3. Освячуватимуть паски, яйця, сир та м'ясо з 13:00 1 травня. У Великдень – освячуватимуть після кожної літургії.

1 травня, Велика Субота

08:00 – Часи. Ізобразительні. Вечірня. Літургія святителя Василія Великого.
23:15 – Полунощниця.

2 травня, Світле Христове Воскресіння, Пасха

00:00 – Хресний хід. Пасхальна утреня
В 02:00, 07:00 та 09:00 – Божественна літургія.
17:00 Пасхальна вечірня.

 