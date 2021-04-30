Великдень святкуватимуть 2 травня. У списку зазначено 4 основних храми.
До теми Як святкуватимуть Великдень у Львові: деталі від ЛМР
Розклад богослужінь актуальний на 1 та 2 травня.
Архикатедральний Собор Святого Юра, УГКЦ
Собор розташований на площі Святого Юра, 5. Благословення пасок та іншої поживи відбуватиметься щопівгодини від 12:00 1 травня.
1 травня, Велика Субота:
9:00 ― Вечірня з Божественною Літургією св. Василія Великого.
14:00― Ісусова Молитва за онкологічних хворих.
15:00― Акафіст до Ісуса Христа в часі пандемії.
21:30 ― Надгробне. Пасхальна Утреня. Архиєрейська Божественна Літургія.
2 травня, День Воскресіння Христового
8:00 — Архиєрейська Божественна Літургія.
11:00 — Божественна Літургія св. Івана Золотоустого на всяке прошення.
14:00 — Ісусова Молитва за онкологічних хворих.
15:00 — Акафіст до Ісуса Христа в часі пандемії.
16:00 — Воскресна Вечірня.
Свято-Покровський кафедральний собор ПЦУ
Собор розташований на вулиці Михайла Грушевського,2. Освячення Пасхальних приношень почнуть об 11 ранку 1 травня.
1 травня, Велика Субота
8.30 – Часи
9.00 – Вечірня з Літургією святителя Василія Великого, архієрейським чином.
23.30 – Полуношниця.
2 травня Світле Христове Воскресіння
00.00 – Пасхальна заутреня, архієрейським чином.
1.00 – Божественна Літургія, архієрейським чином.
07:00 та о 09:00 – Божественна Літургія.
Храм Успіння Пресвятої Богородиці ПЦУ
Від 14:00 1 травня на Руській, 5 почнуть освячувати паски. Священнослужителі наголошують на необхідності дотримання соціальної дистанції на подвір' ї храму.
1 травня, Велика Субота
08:30 – свята Літургія
21:00 – Читання діянь святих апостолів
23:59 – Початок хресного ходу
2 травня, День Воскресіння Господнього
00:00 – Великодня утреня. Свята Літургія.
07:00 та 09:00 – свята Літургія, після – освячення пасок.
15:00 – Великодня утреня
Свято-Георгіївський кафедральний храм УПЦ
Локація: Короленка, 3. Освячуватимуть паски, яйця, сир та м'ясо з 13:00 1 травня. У Великдень – освячуватимуть після кожної літургії.
1 травня, Велика Субота
08:00 – Часи. Ізобразительні. Вечірня. Літургія святителя Василія Великого.
23:15 – Полунощниця.
2 травня, Світле Христове Воскресіння, Пасха
00:00 – Хресний хід. Пасхальна утреня
В 02:00, 07:00 та 09:00 – Божественна літургія.
17:00 Пасхальна вечірня.