До храму або онлайн: розклад Великодніх Богослужінь у Львові

11:43

Рада Церков Львова рекомендує Великодні Боголсужіння переглядати онлайн через пандемію COVID-19. Більшість храмів, соборів та церков проводитимуть трансляції. Це зроблять для того, щоб усі віряни могли долучитися до молитви, при цьому – перебувати в безпеці.