Медична авіація стає нормою: до Львова гелікоптером привезли вже другого пацієнта
До Львівської міської клінічної лікарні швидкої допомоги 10 квітня гелікоптером доправили важкого чоловіка з Бродівщини. Це вже другий пацієнт за 2 дні, якого транспортували за допомогою медичної авіації.
Джерело:Андрій Садовий у фейсбуці
Мер Львова зазначив, що постраждалий отримав важку політравму. Після того, як вертоліт здійснив посадку на злітному майданчику медзакладу, його передали лікарям для надання кваліфікованої допомоги.
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До Львова гелікоптером привезли другого пацієнта / Фото МВС України
Андрій Садовий пояснив, що медичний гелікоптер базується поблизу Городка, а повністю обслуговує його МВС.
Так, Центр екстреної медицини катастроф на місці ухвалює рішення про необхідність транспортування пацієнта. А львівська лікарня зустрічає і надає всю необхідну допомогу.
Все це відбувається у найкоротший час. Люди отримують реальний шанс на життя,
– наголосив міський голова.
Що відомо про аеромедичну евакуацію в Україні
- Кабмін 19 березня ухвалив "Про деякі питання створення єдиного аеромедичного простору в Україні".
- Вона передбачає запровадження аеромедичної евакуації з двома вертолітними базами – у Львові та Києві.
- На Львівщині роботу розпочали з 1 квітня. У столиці розпочнуть з 1 травня.
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