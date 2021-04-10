Медична авіація стає нормою: до Львова гелікоптером привезли вже другого пацієнта

До Львівської міської клінічної лікарні швидкої допомоги 10 квітня гелікоптером доправили важкого чоловіка з Бродівщини. Це вже другий пацієнт за 2 дні, якого транспортували за допомогою медичної авіації.

Мер Львова зазначив, що постраждалий отримав важку політравму. Після того, як вертоліт здійснив посадку на злітному майданчику медзакладу, його передали лікарям для надання кваліфікованої допомоги.

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До Львова гелікоптером привезли другого пацієнта / Фото МВС України

Андрій Садовий пояснив, що медичний гелікоптер базується поблизу Городка, а повністю обслуговує його МВС.

Так, Центр екстреної медицини катастроф на місці ухвалює рішення про необхідність транспортування пацієнта. А львівська лікарня зустрічає і надає всю необхідну допомогу.

Все це відбувається у найкоротший час. Люди отримують реальний шанс на життя,

– наголосив міський голова.

Що відомо про аеромедичну евакуацію в Україні

Кабмін 19 березня ухвалив "Про деякі питання створення єдиного аеромедичного простору в Україні".

Вона передбачає запровадження аеромедичної евакуації з двома вертолітними базами – у Львові та Києві.

На Львівщині роботу розпочали з 1 квітня. У столиці розпочнуть з 1 травня.

На Львівщині на постійному чергуванні перебуває санітарна бригада Авіаційної системи МВС на вертольоті ЕС-145 із медичним модулем, яка забезпечує екстрену допомогу населенню 6 західних областей.