До Львова 23 жовтня прилетів американський Boeing 787-9 Dreamliner. Відсьогодні він доставлятиме посилки львів'ян напряму до Нью-Йорка.

Літак Нью-Йорк – Львів приземлився у міжнародному аеропорті Львів вперше. Наступний крок міської влади – пасажирське авіасполучення з США. Про це у фейсбуці повідомив мер міста Андрій Садовий.

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З якою періодичністю літак доставлятиме вантажі до США

За словами Cадового, співпраця Львова та Нью-Йорка вкрай важлива в умовах кризи. Так, аеропорт "Львів" отримає додатковий дохід, який зараз летовищу "вкрай необхідний".

Літак доставлятиме вантажі раз на тиждень. Проте, якщо попит на його послуги підвищиться, авіасудно літатиме до Львова 2 – 3 рази на тиждень.

Як можна відправити свою посилку до Нью-Йорка

Посилки доставлятиме компанія Meest Express. Вона вже майже 30 років перевозить вантажі з США в Україну. Проте компанія завжди користувалася послугами міжнародних авіаліній.

Починаючи з жовтня, вона орендуватиме літаки Boeing 787–9 Dreamliner для авіаперевезень вантажів до Нью-Йорка. Так, Meest стане першою приватною логістичною компанією в Україні з власною авіадоставкою до США.