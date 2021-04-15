До Львова приїде Денис Шмигаль для обговорення послаблення карантину

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль 16 квітня приїде до Львова. Він обговорюватиме з міською владою можливість послаблення карантину та компенсації для підприємців від уряду.

У Львові дещо покращилась ситуація з COVID-19. Міський штаб з протидії коронавірусу обговорюватиме ймовірне послаблення карантину 15 квітня.

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До Львова приїде Денис Шмигаль

Директор департаменту "Адміністрація міського голови" Євген Бойко розповів, що Шмигаль приїде до Львова з робочим візитом 16 квітня.

Завтра у Львові буде прем'єр-міністр, будемо обговорювати питання зони міста Львова. Сподіваємось, що показники будуть зменшуватись, львів'яни будуть одужувати й ми будемо показувати приклад усій Україні,

– зазначив посадовець.

За інформацією "Твоє місто", прем'єр планує відвідати Яворівський військовий полігон у Старичах та оглянути одну із лікарень в області.

У Львові 16 квітня міська комісія з питань ТБ та НС після консультації з медиками вирішить, чи послаблювати карантин у Львові. Зокрема, послаблення може стосуватись роботи ринків, літніх майданчиків та початкових шкіл. Також міська влада планує обговорити зі Шмигалем епідситуацію у місті, локдаун та компенсації для підприємців від уряду.

Через тривожну ситуацію з коронавірусом з 19 березня у Львові запровадили жорсткий карантин. Локдаун у місті триватиме до 19 квітня . У Львові зачинені ресторани, кафе, ТРЦ, заклади культури. Школярі навчаються дистанційно, а громадський транспорт курсує в режимі спецперевезень



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