До Львова з робочим візитом приїхав Голова військового комітету НАТО: фото

Джерело:24 канал
До Львова 7 квітня завітав Голова військового комітету НАТО маршал Стюарт Піч. У нього було заплановано одразу кілька зустрічей – із головнокомандувачем ЗСУ Русланом Хомчаком та мером Львова Андрієм Садовим.
Перший візит відбувся у Національній академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного, а потім маршал НАТО відправився на зустріч з Андрієм Садовим.
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Як зазначили у пресслужбі академії, такі візити відбувались щорічно до пандемії. Минулого року зустріч скасували, а цього року – погодили. Проте делегація приїхала найменшим складом.
Стюарт Піч зустрівся з генерал-полковником Русланом Хомчаком. Про це повідомили у ЗСУ.
Вони обговорили ситуацію в районі проведення ООС та загальну безпекову обстановку довкола України. Додаткового мовилось про реформу ЗСУ та трансформацію військової системи для підходів НАТО.
Голова військового комітету НАТО запевнив українську сторону у подальшій підтримці України з боку Північноатлантичного альянсу,
– мовиться у повідомленні.
Пізніше почесний гість з Альянсу відвідав міськраду, де зустрівся з мером Андрієм Садовим та залишив запис у Книзі почесних гостей міста.
Мер Львова у фейсбуці наголосив, що такі візити є надзвичайно важливими для нашого міста та країни.
Нам необхідна підтримка та комунікація з потужними міжнародними партнерами та друзями. Особливо у час, коли ворог провокує і пробує показати свою силу на східних кордонах України,
– зазначив мер Садовий.
Стюарт Вільям Піч своєю чергою подякував за запрошення та можливість відвідати Львів.
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