До Львова з робочим візитом приїхав Голова військового комітету НАТО: фото

До Львова 7 квітня завітав Голова військового комітету НАТО маршал Стюарт Піч. У нього було заплановано одразу кілька зустрічей – із головнокомандувачем ЗСУ Русланом Хомчаком та мером Львова Андрієм Садовим.

Перший візит відбувся у Національній академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного, а потім маршал НАТО відправився на зустріч з Андрієм Садовим.

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Як зазначили у пресслужбі академії, такі візити відбувались щорічно до пандемії. Минулого року зустріч скасували, а цього року – погодили. Проте делегація приїхала найменшим складом.

Про зустріч у військовій академії

Стюарт Піч зустрівся з генерал-полковником Русланом Хомчаком. Про це повідомили у ЗСУ.

Вони обговорили ситуацію в районі проведення ООС та загальну безпекову обстановку довкола України. Додаткового мовилось про реформу ЗСУ та трансформацію військової системи для підходів НАТО.

Голова військового комітету НАТО запевнив українську сторону у подальшій підтримці України з боку Північноатлантичного альянсу,

– мовиться у повідомленні.

Що відомо про візит до Ратуші

Пізніше почесний гість з Альянсу відвідав міськраду, де зустрівся з мером Андрієм Садовим та залишив запис у Книзі почесних гостей міста.

Мер Львова у фейсбуці наголосив, що такі візити є надзвичайно важливими для нашого міста та країни.

Нам необхідна підтримка та комунікація з потужними міжнародними партнерами та друзями. Особливо у час, коли ворог провокує і пробує показати свою силу на східних кордонах України,

– зазначив мер Садовий.

Стюарт Вільям Піч своєю чергою подякував за запрошення та можливість відвідати Львів.

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