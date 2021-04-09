До Клінічної лікарні швидкої медичної допомоги Львова гелікоптером доставили важку пацієнтку з Турки. Відстань між обласним центром і цим містом – понад 130 кілометрів.

Про це повідомив у фейсбуці мер Львова Андрій Садовий. Він зазначив, що це справді історичний момент.

Раніше На Львівщину прибув гелікоптер для евакуації хворих та поранених

Медичний вертоліт приземлився безпосередньо біля будівлі лікарні.

Тепер у нас з'явилась можливість доставляти пацієнтів з важкодоступних районів. Це безцінно!

– написав міський голова.

У пацієнтки – ішемічний інсульт, їй уже надають допомогу медики.

Дивіться фото з лікарні / Фото Романа Балука:

На Львівщині базується медичний гелікоптер

Зазначимо, що з 1 квітня на Львівщині працює медичний гелікоптер, який базується у Городоцькому районі. Вертоліт надала ДСНС. Цим спецтранспортом перевозитимуть важких хворих та доставлятимуть органи для трансплантації.



У аеромедичній евакуації працює львівська бригада медиків. Гелікоптер має обслуговувати Львів та область, зокрема – гірські райони. Також вертоліт залучатимуть до роботи по всій Західній Україні.

Важливо! 19 березня Кабмін ухвалив постанову "Про деякі питання створення єдиного аеромедичного простору в Україні". Документ передбачає запровадження аеромедичної евакуації з двома вертолітними базами – у Львові та Києві.