Історичний момент: до Львова з віддаленого району доставили гелікоптером пацієнтку
До Клінічної лікарні швидкої медичної допомоги Львова гелікоптером доставили важку пацієнтку з Турки. Відстань між обласним центром і цим містом – понад 130 кілометрів.
Джерело:Фейсбук Андрія Садового
Про це повідомив у фейсбуці мер Львова Андрій Садовий. Він зазначив, що це справді історичний момент.
Раніше На Львівщину прибув гелікоптер для евакуації хворих та поранених
Медичний вертоліт приземлився безпосередньо біля будівлі лікарні.
Тепер у нас з'явилась можливість доставляти пацієнтів з важкодоступних районів. Це безцінно!
– написав міський голова.
У пацієнтки – ішемічний інсульт, їй уже надають допомогу медики.
Дивіться фото з лікарні / Фото Романа Балука:
На Львівщині базується медичний гелікоптер
Зазначимо, що з 1 квітня на Львівщині працює медичний гелікоптер, який базується у Городоцькому районі. Вертоліт надала ДСНС. Цим спецтранспортом перевозитимуть важких хворих та доставлятимуть органи для трансплантації.
У аеромедичній евакуації працює львівська бригада медиків. Гелікоптер має обслуговувати Львів та область, зокрема – гірські райони. Також вертоліт залучатимуть до роботи по всій Західній Україні.
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