До вибуху залишилось 37 хвилин: у Львові затримали псевдомінувальника вокзалу – фото
Львівські правоохоронці 25 березня затримали 32-річного дрогобичанина. Чоловік повідомив поліцейських про замінування Головного залізничного вокзалу. На щастя, інформація виявилась хибною.
Джерело:поліція Львівщини
З приміщення залізничного вокзалу евакуювали 330 людей. Псевдомінувальника затримали на вулиці Стрийській.
Цікаво Помстився за 1,85 мільйона гривень боргу: поліція затримала псевдомінувальника ТРЦ у Львові
У поліцію надійшло повідомлення про замінування
- За інформацією Департаменту з питань цивільного захисту ЛОДА, повідомлення про замінування надійшло близько 23:45.
- Невідомий чоловік заявив, що "на площі Двірцевій закладено вибухівку й до вибуху залишилось 37 хвилин".
- На місце події негайно виїхали сліді, спеціалісти-вибухотехніки, патрульні, кінологи та співробітники інших служб поліції Львівщини.
- З приміщення вокзалу евакуювали 300 пасажирів та 30 працівників.
- Рух поїздів не зупиняли.
- Правоохоронці обстежили приміщення вокзалу та прилеглу територію.
- Проте жодних вибухонебезпечних предметів не виявили.
Дрогобичанин повідомив про замінування вокзалу / Фото поліції Львівщини
До теми У Харкові в будівлі ОДА шукали вибухівку
Псевдомінувальник переховувався на парковці між автівками
У Патрульній поліції Львівщини розповіли, що близько 2:00 патрульні отримали інформацію, що псевдомінувальник, ймовірно, перебуває неподалік автовокзалу на вулиці Стрийській. Інспектори вирушили на місце виклику й побачили підозрілого чоловіка, який ховався між припаркованими автомобілями.
Під час поверхневої перевірки поліцейські знайшли у нього мобільний телефон, з якого здійснили повідомлення про замінування. 32-річного дрогобичанина доставили у відділок поліції для встановлення обставин.
Чоловік ховався між автівками / Фото Патрульної поліції Львівщини
Правоохоронці проводять розслідування
Слідчі відкрили кримінальне провадження за "неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян". Якщо провину чоловіка доведуть у суді, йому загрожуватиме від 2 до 6 років за ґратами.
Наразі правоохоронці продовжують проводити досудове розслідування. Невдовзі затриманому повідомлять про підозру та оберуть запобіжний захід.
Зверніть увагу Програла парі: дівчинка "замінувала" школу в Чернігові
Зловмиснику загрожує в'язниця / Фото поліції Львівщини
Поділитися новиною