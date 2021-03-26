Львівські правоохоронці 25 березня затримали 32-річного дрогобичанина. Чоловік повідомив поліцейських про замінування Головного залізничного вокзалу. На щастя, інформація виявилась хибною.

З приміщення залізничного вокзалу евакуювали 330 людей. Псевдомінувальника затримали на вулиці Стрийській.

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У поліцію надійшло повідомлення про замінування

За інформацією Департаменту з питань цивільного захисту ЛОДА, повідомлення про замінування надійшло близько 23:45.

Невідомий чоловік заявив, що "на площі Двірцевій закладено вибухівку й до вибуху залишилось 37 хвилин".

На місце події негайно виїхали сліді, спеціалісти-вибухотехніки, патрульні, кінологи та співробітники інших служб поліції Львівщини.

З приміщення вокзалу евакуювали 300 пасажирів та 30 працівників.

Рух поїздів не зупиняли.

Правоохоронці обстежили приміщення вокзалу та прилеглу територію.

Проте жодних вибухонебезпечних предметів не виявили.



Дрогобичанин повідомив про замінування вокзалу / Фото поліції Львівщини

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Псевдомінувальник переховувався на парковці між автівками

У Патрульній поліції Львівщини розповіли, що близько 2:00 патрульні отримали інформацію, що псевдомінувальник, ймовірно, перебуває неподалік автовокзалу на вулиці Стрийській. Інспектори вирушили на місце виклику й побачили підозрілого чоловіка, який ховався між припаркованими автомобілями.

Під час поверхневої перевірки поліцейські знайшли у нього мобільний телефон, з якого здійснили повідомлення про замінування. 32-річного дрогобичанина доставили у відділок поліції для встановлення обставин.

Важливо! Правоохоронці нагадують, що свідомо неправдиві виклики спецслужб можуть мати серйозні наслідки. Адже патрульні витрачають багато часу на виявлення уявних правопорушень. Тож його може забракнути у той момент, коли допомога поліції дійсно буде потрібна.



Чоловік ховався між автівками / Фото Патрульної поліції Львівщини

Правоохоронці проводять розслідування

Слідчі відкрили кримінальне провадження за "неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян". Якщо провину чоловіка доведуть у суді, йому загрожуватиме від 2 до 6 років за ґратами.

Наразі правоохоронці продовжують проводити досудове розслідування. Невдовзі затриманому повідомлять про підозру та оберуть запобіжний захід.

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Зловмиснику загрожує в'язниця / Фото поліції Львівщини