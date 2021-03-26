До вибуху залишилось 37 хвилин: у Львові затримали псевдомінувальника вокзалу – фото

Джерело:поліція Львівщини
Львівські правоохоронці 25 березня затримали 32-річного дрогобичанина. Чоловік повідомив поліцейських про замінування Головного залізничного вокзалу. На щастя, інформація виявилась хибною.
З приміщення залізничного вокзалу евакуювали 330 людей. Псевдомінувальника затримали на вулиці Стрийській.
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Дрогобичанин повідомив про замінування вокзалу / Фото поліції Львівщини
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У Патрульній поліції Львівщини розповіли, що близько 2:00 патрульні отримали інформацію, що псевдомінувальник, ймовірно, перебуває неподалік автовокзалу на вулиці Стрийській. Інспектори вирушили на місце виклику й побачили підозрілого чоловіка, який ховався між припаркованими автомобілями.
Під час поверхневої перевірки поліцейські знайшли у нього мобільний телефон, з якого здійснили повідомлення про замінування. 32-річного дрогобичанина доставили у відділок поліції для встановлення обставин.Важливо! Правоохоронці нагадують, що свідомо неправдиві виклики спецслужб можуть мати серйозні наслідки. Адже патрульні витрачають багато часу на виявлення уявних правопорушень. Тож його може забракнути у той момент, коли допомога поліції дійсно буде потрібна.
Чоловік ховався між автівками / Фото Патрульної поліції Львівщини
Слідчі відкрили кримінальне провадження за "неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян". Якщо провину чоловіка доведуть у суді, йому загрожуватиме від 2 до 6 років за ґратами.
Наразі правоохоронці продовжують проводити досудове розслідування. Невдовзі затриманому повідомлять про підозру та оберуть запобіжний захід.
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Зловмиснику загрожує в'язниця / Фото поліції Львівщини