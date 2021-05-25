Добродомов став одноосібним власником львівського телеканалу НТА

Екснардеп Дмитро Добродомов з 24 травня став єдиним власником "НТА-Незалежне телевізійне агентство". Раніше ще одним співвласником НТА був львів'янин Андрій Мисик.
Наразі Добродомов є єдиним офіційним контролером "НТА-Незалежне телевізійне агентство". Такі зміни екснардеп пояснив "позбавленням зайвого баласту".
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Добродомов став одноосібним власником НТА
Засновником "НТА-Незалежне телевізійне агентство" було ТОВ "НТА Інвест груп". Ця компанія, своєю чергою, раніше належала ТОВ "ТРК "Інтеррадіо", бенефіціарами якого були Мисик і Добродомов.
Згідно з даними аналітичної системи YouControl, з 24 травня Добродомов став єдиним кінцевим бенефіціарним власником "НТА Інвест груп". Екснардеп пояснив зміни у структурі власності телеканалу "оптимізацією та позбавленням зайвого баласту".
Коли я прийшов, то ми вирішили позбавлятися від зайвого баласту, тому ми вивели НТА з "Інтеррадіо",
– зазначив Добродомов.
На сторінці телеканалу НТА раніше повідомили, що виробництвом їхніх програм насправді займається ТОВ "НТА+". Ця компанія належить Наталії Струк і Віталію Крутякову. За словами Добродомова, він не має жодного стосунку до "НТА+". Зауважте, що реальним власником "НТА+" вважають відомого львівського бізнесмена і депутата Львівської облради від "ЄС" Григорія Козловського.Цікаво! У березні керівником телеканалу НТА замість Романа Любицького стала головна редакторка і ведуча телеканалу Наталія Струк. Заміна менеджера трапилась після того, як він продав канал "Перший незалежний" співробітникам медіахолдингу Тараса Козака.
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Коротко про Дмитра Добродомова
- Дмитро Добродомов у 2014 – 2019 роках був народним депутатом України VIII скликання.
- До цього він був генеральним директором медіахолдингу ZIK, який належав бізнесмену Петрові Димінському.
- Також він працював у газетах "Інформатор" та "Експрес".
- У лютому 2021 року Добродомов став співвласником компаній-ліцензіатів львівського телеканалу НТА та київського регіонального каналу "4 канал".
- Також він зараз веде програму "Хто як живе?" на 4 каналі.