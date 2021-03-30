Дохід – майже 700 тисяч за рік: Садовий оприлюднив щорічну декларацію

Джерело:НАЗК
Мер Львова Андрій Садовий опублікував на сайті НАЗК декларацію про доходи своєї родини у 2020 році. Міський голова задекларував понад 694 тисячі гривень доходу.
Усі посадовці місцевого самоврядування та державних органів влади зобов'язані публікувати декларації про доходи. Увесь дохід, який Садовий задекларував, – це зарплата, яку він отримав за основним місцем роботи на посаді мера Львова.
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У 2020 році Садовий на посаді мера Львова заробив менш як 700 тисяч гривень. Його середня місячна зарплата становила приблизно 58 тисяч гривень.
Своєю чергою, дружина міського голови Катерина Кіт-Садова отримала протягом року майже 5,98 мільйона гривень доходу.
За декларацією Садового за 2020 рік, на банківських рахунках його дружини є 1,99 мільйона гривень. Також вона має готівкові заощадження – 150 тисяч гривень та 10 тисяч доларів. Проте сам мер, згідно з декларацією, жодних заощаджень не має.
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Згідно з декларацією, сім'ї Садового належить будинок площею 660 квадратних метрів у Львові. Також у власності його дружини є 2 земельні ділянки та одна орендована. Сім'я володіє 2 автівками – Merсedes-Benz 2012 року і Škoda Kodiaq 2017 року, взяту в кредит.
Катерина Кіт-Садова є кінцевим бенефіціарним власником низки компаній:
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Своєю чергою, Садовий з 2006 року має запатентований знак "Самопоміч". Міський голова входить до керівних органів гродмадського об'єднання "Самопоміч", наглядової ради "Інституту просвіти". Також мер Львова є членом благодійної організації "Інститут розвитку міста".