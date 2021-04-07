На Донбасі загинув 25-річний український захисник Ігор Байтала. Військовий був родом з Львівщини, з міста Жидачів.

Військовослужбовець загинув у зоні проведення операції об'єднаних сил на Донбасі. У нього залишилися батьки та 2 сестер.

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На Донбасі загинув український захисник

Ігор Байтала служив у 10-й окремій гірсько-штурмовій бригаді, постійне місце дислокації якої у місті Коломия.

Львівщина втратила ще одного Героя. Загинув мешканець Жидачева Байтала Ігор Миколайович 1995 року народження. Військовослужбовець 10-тої окремої гірсько-штурмової бригади віддав життя, захищаючи територіальну цілісність та незалежність України,

– повідомила голова Львівської облради Ірина Гримак.

Гримак додала, що у військового залишились батьки та 2 сестер. Тіло загиблого захисника доправлять у Жидачів 9 квітня.

Голова ЛОДА Максим Козицький розповів, що трагічна звістка про загибель сина прийшла до його батьків, коли вони обоє захворіли на коронавірус.

"Співчуття рідним та близьким нашого Воїна. Сумна звістка спіткала його батьків у той час, коли обидвоє захворіли на COVID-19. Вічна пам'ять Герою!", – зазначив Козицький.

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