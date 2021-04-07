На Донбасі загинув український захисник Ігор Байтала
На Донбасі загинув 25-річний український захисник Ігор Байтала. Військовий був родом з Львівщини, з міста Жидачів.
Джерело:фейсбук Ірини Гримак
Військовослужбовець загинув у зоні проведення операції об'єднаних сил на Донбасі. У нього залишилися батьки та 2 сестер.
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На Донбасі загинув український захисник
Ігор Байтала служив у 10-й окремій гірсько-штурмовій бригаді, постійне місце дислокації якої у місті Коломия.
Львівщина втратила ще одного Героя. Загинув мешканець Жидачева Байтала Ігор Миколайович 1995 року народження. Військовослужбовець 10-тої окремої гірсько-штурмової бригади віддав життя, захищаючи територіальну цілісність та незалежність України,
– повідомила голова Львівської облради Ірина Гримак.
Гримак додала, що у військового залишились батьки та 2 сестер. Тіло загиблого захисника доправлять у Жидачів 9 квітня.
Голова ЛОДА Максим Козицький розповів, що трагічна звістка про загибель сина прийшла до його батьків, коли вони обоє захворіли на коронавірус.
"Співчуття рідним та близьким нашого Воїна. Сумна звістка спіткала його батьків у той час, коли обидвоє захворіли на COVID-19. Вічна пам'ять Герою!", – зазначив Козицький.
Коротко про загострення на Донбасі
- У період з 31 березня до 6 квітня на Донбасі загинули 5 українських військовослужбовців. 4 бійців отримали бойові поранення і травми.
- Внаслідок ворожих атак у лікарні опинився й мирний житель Красногорівки. Через це українська делегація у ТКГ ініціює позачергове засідання.
- Росія стягує військову техніку до кордонів України. Окупанти заявляють, що все це відбувається нібито у рамках військових навчань "Захід 2021".
- За інформацією української розвідки, у такий спосіб командування російських збройних сил нарощує бойові можливості окупаційних військ на Донбасі.
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