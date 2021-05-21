Будинок, у якому невдовзі створять новий готель, побудували у 1882 році. З боку проспекту Свободи він є приблокованим до "Гранд готелю".

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Максимець отримала дозвіл на реставрацію будинку

Софія Максимець отримала містобудівні умови та обмеження на реставрацію 3-поверхового будинку, який розташовується у центрі міста – на розі вулиці Дорошенка та проспекту Свободи. Він є пам'яткою архітектури. Будівлю звели у 1882 році.

Максимець вже веде будівництво готелю по сусідству з цим будинком, на вулиці Дорошенка. З боку проспекту Свободи ця будівля – приблокована до 4-поверхового "Гранд готелю".

Ймовірно, в кінцевому результаті усі 3 будинки утворять один готельний комплекс. Під приміщення готелю також використають горище будинку.



У центрі Львові з'явиться ще один готель / Фото "Твоє місто"

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У Львові проведуть архітектурний конкурс

На облаштування нового готелю проведуть міжнародний архітектурний конкурс. Призовий фонд – 1 мільйон гривень. Переможець отримає 500 тисяч гривень премії. За словами мера Львова Андрія Садового, мільйон гривень виділять на те, щоб провести справді якісний конкурс.

Ми будемо слідкувати, якщо будуть якісь відхилення під час реставрації, то будемо жорстко реагувати. Будівля потребує реставрації, вона сьогодні дисонує. Це має бути не просто пам'ятка архітектури, а приклад модерної реставрації,

– зазначив міський голова.

Цікаво! Будинок №11 на проспекті Свободи побудували у 1882 році за проєктом Емануеля Галля. У 1891 році там відкрився готель "Центральний", в якому зупинялась Лесі Українка. У 1990 – 1992 роках після останньої реконструкції будівля стала частиною готельно-ресторанного комплексу "Гранд-готель".



Будинок №11 на проспекті Свободи / Фото "Твоє місто"