Донором став батько: у Львові вперше провели трансплантацію нирки дитині

У Західноукраїнському спеціалізованому дитячому медичному центрі вперше провели трансплантацію 13-річній львів'янці. Донором нирки став батько дівчинки.

Наразі дівчинка та її тато перебувають під цілодобовим спостереженням команди лікарів центру. За словами медиків, стан реципієнтки та донора – стабільний.

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У Львові вперше провели трансплантацію нирки дитині

У Західноукраїнському спеціалізованому дитячому медцентрі вперше провели трансплантацію нирки дитині. Операцію виконували лікарі центру та медики Львівської обласної клінічної лікарні, які вже мають досвід трансплантацій.

Реципієнткою стала 13-річна львів'янка. Дівчинка мала вроджену ваду розвитку нирок та перебувала на діалізі. Єдиним шансом подарувати їй нормальне життя була трансплантація нирки. Донором став батько дитини. Наразі стан дівчинки та її тата – стабільний. Вони перебувають під цілодобовим спостереженням команди лікарів центру.



У Львові вперше провели трансплантацію нирок дитині / Фото ЗУСДМЦ

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Раніше такі операції виконували за кордоном

У центрі розповіли, що здебільшого до цього такі оперативні втручання виконували за кордоном. Через високу ціну трансплантацій батьки та благодійники збирали неймовірні суми для порятунку дитячих життів. Проте відтепер у ЗУСДМЦ планують проводити такі операції на постійній основі.

Трансплантацію 13-річній пацієнтці проводила велика команда медиків центру – лікар-нефролог Роман Андруневич, завідувач реанімаційного відділення Роман Собко, дитячі хірурги Богдан Романишин і Андрій Кузик. До них долучились лікарі ЛОКЛ – головний трансплантолог Львівщини Ростислав Жук, трансплантологи Данило Федорів, Роман Савронь, анестезіолог Роман Михальчук та уролог ДНУ "Науково-практичний центр профілактичної та клінічної медицини" Андрій Журавчак.

"Дякуємо всьому колективу відділення анестезіології та інтенсивної терапії, хірургії, лабораторії та педіатрії за кропітку та сумлінну працю, що дозволяє нам кожного дня підкорювати все нові та нові вершини", – підсумували у центрі.



Дівчинка та її тато почуваються добре / Фото ЗУСДМЦ



Операцію проводила велика команда лікарів / Фото ЗУСДМЦ