Допоміг зайти додому і зарізав: на Львівщині чоловік жорстоко вбив пенсіонера – фото
У Ходорові чоловік зарізав пенсіонера / 24 канал
Правоохоронці 9 березня затримали чоловіка, який, ймовірно, вбив пенсіонера. За версією слідства, зловмисник допоміг 88-річному жителю Ходорова зайти додому, а потім зарізав його.
Джерело:поліція Львівщини
Інцидент трапився 8 березня близько 13:00. Зловмиснику загрожує до 15 років у в'язниці.
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Тіло пенсіонера знайшла його опікунка
- Правоохоронцям надійшло повідомлення від опікунки 88-річного жителя Ходорова.
- Жінка розповіла, що близько 9:00, прийшовши у дім до свого підопічного, вона знайшла його тіло зі слідами насильницької смерті.
- На місце події негайно виїхали правоохоронці.
- Медики встановили, що чоловік помер від чисельних ножових поранень та побоїв.
- Правоохоронці з'ясували, що до вбивства пенсіонера може бути причетний 36-річний житель одного з сіл Стрийського району.
- Тож його невдовзі затримали.
- Поліцейські встановили, що 8 березня близько 13:00 зловмисник зустрів пенсіонера на вулиці та допоміг йому зайти у квартиру.
- Потім між чоловіками виник конфлікт, під час якого гість жорстоко побив господаря, завдав йому кількох ударів ножем та втік.
У Ходорові чоловік жорстоко вбив пенсіонера / Фото поліції Львівщини
Правоохоронці проводять розслідування
Слідчі відкрили кримінальне провадження за "умисне вбивство". Якщо провину зловмисника доведуть у суді, йому загрожуватиме від 7 до 15 років за ґратами.
Невдовзі суд обере затриманому запобіжний захід. Наразі правоохоронці продовжують проводити досудове розслідування.
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